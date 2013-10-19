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"الصندوق العقاري" يحقق المركز الثالث في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات

من أصل 100 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري

حقق صندوق التنمية العقارية المركز الثالث "الفئة الأولى" في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من أصل 100 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي: إن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص الصندوق على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ورفع جودة وكفاءة تنفيذ البرامج والمبادرات التشغيلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة تمكين المواطن من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

وأضاف العصيمي أن الصندوق العقاري سعى مُنذ إعلان التحول في يونيو 2017م إلى بناء إستراتيجية وأهداف محددة، وابتكار برامج ومبادرات لتحقيق التوازن المالي بما يضمن تمكين المواطن من السكن الملائم دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة له؛ مما أسهم في حصوله على المركز الثالث ضمن مؤشر برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للربع الثالث من العام الجاري.

يذكر أن برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يهدف إلى الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة، كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية بشكل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري" يحقق المركز الثالث في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات
سبق

حقق صندوق التنمية العقارية المركز الثالث "الفئة الأولى" في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من أصل 100 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي: إن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص الصندوق على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ورفع جودة وكفاءة تنفيذ البرامج والمبادرات التشغيلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة تمكين المواطن من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

وأضاف العصيمي أن الصندوق العقاري سعى مُنذ إعلان التحول في يونيو 2017م إلى بناء إستراتيجية وأهداف محددة، وابتكار برامج ومبادرات لتحقيق التوازن المالي بما يضمن تمكين المواطن من السكن الملائم دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة له؛ مما أسهم في حصوله على المركز الثالث ضمن مؤشر برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للربع الثالث من العام الجاري.

يذكر أن برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يهدف إلى الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة، كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية بشكل عام.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
04:25 PM

"الصندوق العقاري" يحقق المركز الثالث في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات

من أصل 100 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق صندوق التنمية العقارية المركز الثالث "الفئة الأولى" في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من أصل 100 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي: إن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص الصندوق على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ورفع جودة وكفاءة تنفيذ البرامج والمبادرات التشغيلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة تمكين المواطن من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

وأضاف العصيمي أن الصندوق العقاري سعى مُنذ إعلان التحول في يونيو 2017م إلى بناء إستراتيجية وأهداف محددة، وابتكار برامج ومبادرات لتحقيق التوازن المالي بما يضمن تمكين المواطن من السكن الملائم دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة له؛ مما أسهم في حصوله على المركز الثالث ضمن مؤشر برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للربع الثالث من العام الجاري.

يذكر أن برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يهدف إلى الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة، كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية بشكل عام.

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