لجنة تسمية الحالات المناخية تُطلق على الحالة المطرية "ثجاج"

"الحصيني" يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة اليوم الأربعاء

قررت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة #تسميات، توثيق الحالة المطرية التي بدأ تأثيرها يوم الاثنين ٤ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ / ٥ أغسطس ٢٠١٩م على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة باسم #ثجَّاج؛ ويتوقع استمرار الحالة عدة أيام قادمة.

وأوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنَ الحالة الممطرة ما زالت مستمرة، متوقعاً اليوم الأربعاء هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة مع زخات من البرد على أجزاء من جازان ونجران وعسير والباحة ومكة مع سيول.

وأكدَ أن فرصة تشكل السحب العملاقة أمر وارد خاصةً على أجزاء من منطقة جازان وعسير والحدود السعودية مع اليمن.