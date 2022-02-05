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مجموعة "د. سليمان الحبيب" تنظّم المؤتمر العالمي الأول للتخدير

معتمد من هيئة التخصصات.. والفعاليات تقام بحضور "24" خبيراً

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي لطب التخدير في نسخته الأولى الذي تنظمه مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، بحضور عدد كبير من المشاركين من داخل المملكة وخارجها، من أطباء ومتدرّبي طب التخدير، إضافة إلى فنيي وأخصائيي التخدير والتمريض، صباح يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 م بقاعة عبدالرحمن العييد بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، وتستمر ثلاثة أيام.

وسيناقش المؤتمر أهم المستجدات العلمية في طب التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه من خلال 24 متحدثاً من الخبراء العالميين والمحليين ورؤساء أقسام التخدير بالمجموعة، وهو معتمد من هيئة التخصصات الصحية.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ناصر حبيشة: المؤتمر سوف يشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية، إضافة إلى عديدٍ من ورش العمل. إذ سيناقش عدداً من المحاور في طب التخدير بمختلف تخصصاته، إضافة إلى استعراض بعض الحالات النادرة، كما سيشمل ورشتَي عمل عن صعوبات التنبيه الرغامي والتخدير الموضوعي عبر الألتراساوند.

وأضاف: مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممّن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص طب التخدير ستشكل فرصة سانحة لنقل الخبرات والتجارب النوعية لأكثر من "500" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين في هذا المؤتمر وتحديث معرفتهم بهذا التخصص الحيوي.

ودعا "حبيشة"؛ الراغبين في المشاركة بالمؤتمر، إلى التسجيل عبر الرابط:

https://hmg.com/en/pages/cme/anaesthesia.aspx?itemID=17

يُذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب دأبتْ على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكلٍ مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات كافة، وبما يعود بالنفع على المرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة "د. سليمان الحبيب" تنظّم المؤتمر العالمي الأول للتخدير
سبق

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي لطب التخدير في نسخته الأولى الذي تنظمه مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، بحضور عدد كبير من المشاركين من داخل المملكة وخارجها، من أطباء ومتدرّبي طب التخدير، إضافة إلى فنيي وأخصائيي التخدير والتمريض، صباح يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 م بقاعة عبدالرحمن العييد بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، وتستمر ثلاثة أيام.

وسيناقش المؤتمر أهم المستجدات العلمية في طب التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه من خلال 24 متحدثاً من الخبراء العالميين والمحليين ورؤساء أقسام التخدير بالمجموعة، وهو معتمد من هيئة التخصصات الصحية.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ناصر حبيشة: المؤتمر سوف يشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية، إضافة إلى عديدٍ من ورش العمل. إذ سيناقش عدداً من المحاور في طب التخدير بمختلف تخصصاته، إضافة إلى استعراض بعض الحالات النادرة، كما سيشمل ورشتَي عمل عن صعوبات التنبيه الرغامي والتخدير الموضوعي عبر الألتراساوند.

وأضاف: مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممّن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص طب التخدير ستشكل فرصة سانحة لنقل الخبرات والتجارب النوعية لأكثر من "500" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين في هذا المؤتمر وتحديث معرفتهم بهذا التخصص الحيوي.

ودعا "حبيشة"؛ الراغبين في المشاركة بالمؤتمر، إلى التسجيل عبر الرابط:

https://hmg.com/en/pages/cme/anaesthesia.aspx?itemID=17

يُذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب دأبتْ على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكلٍ مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات كافة، وبما يعود بالنفع على المرضى.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
01:44 PM

مجموعة "د. سليمان الحبيب" تنظّم المؤتمر العالمي الأول للتخدير

معتمد من هيئة التخصصات.. والفعاليات تقام بحضور "24" خبيراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي لطب التخدير في نسخته الأولى الذي تنظمه مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، بحضور عدد كبير من المشاركين من داخل المملكة وخارجها، من أطباء ومتدرّبي طب التخدير، إضافة إلى فنيي وأخصائيي التخدير والتمريض، صباح يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 م بقاعة عبدالرحمن العييد بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، وتستمر ثلاثة أيام.

وسيناقش المؤتمر أهم المستجدات العلمية في طب التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه من خلال 24 متحدثاً من الخبراء العالميين والمحليين ورؤساء أقسام التخدير بالمجموعة، وهو معتمد من هيئة التخصصات الصحية.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ناصر حبيشة: المؤتمر سوف يشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية، إضافة إلى عديدٍ من ورش العمل. إذ سيناقش عدداً من المحاور في طب التخدير بمختلف تخصصاته، إضافة إلى استعراض بعض الحالات النادرة، كما سيشمل ورشتَي عمل عن صعوبات التنبيه الرغامي والتخدير الموضوعي عبر الألتراساوند.

وأضاف: مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممّن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص طب التخدير ستشكل فرصة سانحة لنقل الخبرات والتجارب النوعية لأكثر من "500" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين في هذا المؤتمر وتحديث معرفتهم بهذا التخصص الحيوي.

ودعا "حبيشة"؛ الراغبين في المشاركة بالمؤتمر، إلى التسجيل عبر الرابط:

https://hmg.com/en/pages/cme/anaesthesia.aspx?itemID=17

يُذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب دأبتْ على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكلٍ مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات كافة، وبما يعود بالنفع على المرضى.

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