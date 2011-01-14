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تعرف على بعض إنجازات "أمين العاصمة المقدسة" السابق.. ومغردون يشيدون بسنواته الأربع

مشروعات ومنح متعثرة.. وطرق فُتحت.. ومعاناة الأهالي انتهت

رفع أهالي العاصمة المقدسة شكرهم وتقديرهم لأمينها السابق المهندس محمد القويحص، طيلة فترة خدمته التي قضاها في أمانة العاصمة المقدسة، وأحدث خلالها نقلة نوعية في عددٍ من الخدمات بعدما أمضى أهالي العاصمة المقدسة سنوات في انتظار حلول لها.

وقال أحمد حمّاد، أحد سكان مخطط الخضراء: "تنفسنا الهواء النقي والبعيد عن روائح الأغنام وتطاير أصوافها التي كانت تدخل لمنازلنا وتؤثر سلبًا علينا بروائحها الكريهة لسنوات عديدة؛ عندما وجّه المهندس القويحص بنقلها إلى خارج الأحياء السكنية وإبعادها عن منازل المواطنين".

وقال عبدالله العصيمي: "إخراج حراج المركبات من موقعه في دقم الوبر، وما كان يتسبب من ازدحام وفوضى يصل لإغلاق الطريق في يوم الجمعة، جعل الموقع يتحرر من الزحام ويسهل التحرك فيه".

ومن جهة أخرى، ذكر الإعلامي أحمد الحلبي: "يكفي معالي المهندس محمد القويحص فخرًا أنه تم في عهده الانتهاء من كوبري الستين الذي مضى عليه عشر سنوات، وكوبري النورية الذي مضى عليه سبع سنوات، إضافة إلى افتتاح ممشى زينب الهلالية ووصلة الدائري الرابع".

كما تم تثبيت أكثر من 50 وظيفة هندسية، وتوزيع قرابة خمسة آلاف منحة متعثرة في "مخططات" ولي العهد حتى تسلمها الأهالي، بالإضافة إلى سفلتة مخططات ولي العهد 1,2,3,4.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على بعض إنجازات "أمين العاصمة المقدسة" السابق.. ومغردون يشيدون بسنواته الأربع
سبق

رفع أهالي العاصمة المقدسة شكرهم وتقديرهم لأمينها السابق المهندس محمد القويحص، طيلة فترة خدمته التي قضاها في أمانة العاصمة المقدسة، وأحدث خلالها نقلة نوعية في عددٍ من الخدمات بعدما أمضى أهالي العاصمة المقدسة سنوات في انتظار حلول لها.

وقال أحمد حمّاد، أحد سكان مخطط الخضراء: "تنفسنا الهواء النقي والبعيد عن روائح الأغنام وتطاير أصوافها التي كانت تدخل لمنازلنا وتؤثر سلبًا علينا بروائحها الكريهة لسنوات عديدة؛ عندما وجّه المهندس القويحص بنقلها إلى خارج الأحياء السكنية وإبعادها عن منازل المواطنين".

وقال عبدالله العصيمي: "إخراج حراج المركبات من موقعه في دقم الوبر، وما كان يتسبب من ازدحام وفوضى يصل لإغلاق الطريق في يوم الجمعة، جعل الموقع يتحرر من الزحام ويسهل التحرك فيه".

ومن جهة أخرى، ذكر الإعلامي أحمد الحلبي: "يكفي معالي المهندس محمد القويحص فخرًا أنه تم في عهده الانتهاء من كوبري الستين الذي مضى عليه عشر سنوات، وكوبري النورية الذي مضى عليه سبع سنوات، إضافة إلى افتتاح ممشى زينب الهلالية ووصلة الدائري الرابع".

كما تم تثبيت أكثر من 50 وظيفة هندسية، وتوزيع قرابة خمسة آلاف منحة متعثرة في "مخططات" ولي العهد حتى تسلمها الأهالي، بالإضافة إلى سفلتة مخططات ولي العهد 1,2,3,4.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:52 PM

تعرف على بعض إنجازات "أمين العاصمة المقدسة" السابق.. ومغردون يشيدون بسنواته الأربع

مشروعات ومنح متعثرة.. وطرق فُتحت.. ومعاناة الأهالي انتهت

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
12,945

رفع أهالي العاصمة المقدسة شكرهم وتقديرهم لأمينها السابق المهندس محمد القويحص، طيلة فترة خدمته التي قضاها في أمانة العاصمة المقدسة، وأحدث خلالها نقلة نوعية في عددٍ من الخدمات بعدما أمضى أهالي العاصمة المقدسة سنوات في انتظار حلول لها.

وقال أحمد حمّاد، أحد سكان مخطط الخضراء: "تنفسنا الهواء النقي والبعيد عن روائح الأغنام وتطاير أصوافها التي كانت تدخل لمنازلنا وتؤثر سلبًا علينا بروائحها الكريهة لسنوات عديدة؛ عندما وجّه المهندس القويحص بنقلها إلى خارج الأحياء السكنية وإبعادها عن منازل المواطنين".

وقال عبدالله العصيمي: "إخراج حراج المركبات من موقعه في دقم الوبر، وما كان يتسبب من ازدحام وفوضى يصل لإغلاق الطريق في يوم الجمعة، جعل الموقع يتحرر من الزحام ويسهل التحرك فيه".

ومن جهة أخرى، ذكر الإعلامي أحمد الحلبي: "يكفي معالي المهندس محمد القويحص فخرًا أنه تم في عهده الانتهاء من كوبري الستين الذي مضى عليه عشر سنوات، وكوبري النورية الذي مضى عليه سبع سنوات، إضافة إلى افتتاح ممشى زينب الهلالية ووصلة الدائري الرابع".

كما تم تثبيت أكثر من 50 وظيفة هندسية، وتوزيع قرابة خمسة آلاف منحة متعثرة في "مخططات" ولي العهد حتى تسلمها الأهالي، بالإضافة إلى سفلتة مخططات ولي العهد 1,2,3,4.

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