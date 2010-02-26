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غارات للتحالف العربي تصطاد 40 حوثيًّا في محافظة تعز

في وقت احتدمت فيه المعارك على الطريق المؤدية إلى دمنة خدير

نفذت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية جراء سلسلة غارات على محافظة تعز أسفرت عن مقتل أكثر من 40 عنصرًا من الميليشيات الحوثية وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ نقلًا عن العربية.

جاء هذا في وقت احتدمت فيه المعارك بين قوات من اللواء 35 مدرع والميليشيات في عدد من المواقع المطلة على الطريق المؤدية إلى دمنة خدير.

وفي هذا السياق كشف مصدر ميداني يمنى في تصريحات نقلتها "العربية" الإخبارية اليوم، أن الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية على الخط الرابط بين نقيل الصلو ومنطقة دمنة خدير بمحافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن الغارات أسفرت كذلك عن تدمير 7 عربات مسلحة ومدفع نصبته الميليشيات في منطقة خدير.

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غارات للتحالف العربي تصطاد 40 حوثيًّا في محافظة تعز
سبق

نفذت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية جراء سلسلة غارات على محافظة تعز أسفرت عن مقتل أكثر من 40 عنصرًا من الميليشيات الحوثية وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ نقلًا عن العربية.

جاء هذا في وقت احتدمت فيه المعارك بين قوات من اللواء 35 مدرع والميليشيات في عدد من المواقع المطلة على الطريق المؤدية إلى دمنة خدير.

وفي هذا السياق كشف مصدر ميداني يمنى في تصريحات نقلتها "العربية" الإخبارية اليوم، أن الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية على الخط الرابط بين نقيل الصلو ومنطقة دمنة خدير بمحافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن الغارات أسفرت كذلك عن تدمير 7 عربات مسلحة ومدفع نصبته الميليشيات في منطقة خدير.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
08:35 PM

غارات للتحالف العربي تصطاد 40 حوثيًّا في محافظة تعز

في وقت احتدمت فيه المعارك على الطريق المؤدية إلى دمنة خدير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية جراء سلسلة غارات على محافظة تعز أسفرت عن مقتل أكثر من 40 عنصرًا من الميليشيات الحوثية وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ نقلًا عن العربية.

جاء هذا في وقت احتدمت فيه المعارك بين قوات من اللواء 35 مدرع والميليشيات في عدد من المواقع المطلة على الطريق المؤدية إلى دمنة خدير.

وفي هذا السياق كشف مصدر ميداني يمنى في تصريحات نقلتها "العربية" الإخبارية اليوم، أن الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية على الخط الرابط بين نقيل الصلو ومنطقة دمنة خدير بمحافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن الغارات أسفرت كذلك عن تدمير 7 عربات مسلحة ومدفع نصبته الميليشيات في منطقة خدير.

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