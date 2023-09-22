النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تتلقى برقيات تهان من قادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.


كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقيات تهان من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تتلقى برقيات تهان من قادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.


كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقيات تهان من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:22 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
04:07 PM

القيادة تتلقى برقيات تهان من قادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
677

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.


كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقيات تهان من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,870
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,031
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,007
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,579

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة