أمريكا .. عدد مصابي "كورونا" يرتفع إلى 554.849

الوفيات تصل لـ21.942

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الاثنين)، 554849 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 21942، وفقًا لـ"رويترز".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشارت المراكز إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 525704، وأن 20486 شخصًا توفوا بالمرض على مستوى البلاد.

والحصيلة التي أعلنتها المراكز اليوم لمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي من جراء الإصابة بفيروس كورونا هي المسجلة حتى الساعة الرابعة من مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة.