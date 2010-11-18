الرياض تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد وطب الإنجاب

26 طبيباً من الجامعات السعودية ومستشفيات الصحة والقطاع الخاص لإلقاء محاضرات

تشهد مدينة الرياض انطلاق المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد وطب الإنجاب بفندق راديسون بلو في الفترة من 28-29 نوفمبر 2018 م تحت شعار صحة المرأة.

(www.saudiwomenhealth.com).

ودعت اللجنة العلمية للمؤتمر كلاً من البرفسور "لادفكو" أستاذ قسم أمراض النساء والتوليد وجراحة المسالك البولية بجامعة "سابينزا" في روما والمتخصص في البطانة المهاجرة، والبروفسور "ايجونا" مدير مركز الأورام بجامعة ميلانو والمتخصص في أورام النساء، ويهدف إلى إثراء المؤتمر بما لديه من خبرة ونقل المعلومات الطبية الحديثة في هذا المجال مع وجود التقنيات الحديثة.

كما يستضيف الدكتور عبدالمحسن النجار إخصائي طب الجنين ومدير برنامج تدريب الأطباء المقيمين بمعهد الكويت للتخصصات الطبية- مستشفى الولادة- الكويت، وسيتم استضافة 26 طبيباً متحدثين من الجامعات السعودية ومستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص لإعطاء المحاضرات العلمية في مجال النساء والتوليد وطب الإنجاب والمناظير النسائية وإطلاع الأطباء والكادر الطبي على بعض الفيديوهات من إجراء العمليات في خارج وداخل المملكة لزيادة المعرفة واتباع الأساليب الصحيحة حسب الأصول العلمية والعملية لما فيه من سلامة صحة المراة والأجنة.

وقد تم اعتماد 18 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإضافة ورشتي عمل للأشعة الصوتية والخياطة بواسطة المناظير لتدريب أطباء النساء والولادة والجراجة والتي سوف تنعقد بمستشفى سند بالرياض بتاريخ 30 نوفمبر 2018 م، بإشراف أطباء متخصصين في هذا المجال ولتدريب الكوادر السعودية، ويشارك بالمؤتمر أكثر من 400 طبيب وطبيبة.

من جانبه، أعرب الدكتور سمير سندي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر واستشاري النساء والولادة وجراحة المناظير النسائية عن سعادته باستضافة المؤتمر في المملكة العربية السعودية واطلاع الأطباء على الجديد في هذا المجال، وقدم شكره لجميع الزملاء لمشاركتهم البناءة في المؤتمر.

وأضاف: نظراً لما يوليه خدمات المجتمع وصحة المرأة في المملكة من الأساسيات لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا فقد قررنا بعمل محاضرات توعية على هامش المؤتمر للسيدات لزيادة الوعي بتاريخ 29 نوفمبر بنفس الفندق مساءً ويشمل ذلك محاضرة عن التدخين بالمملكة تلقيها الدكتورة زينب أبو طالب استشاري نساء وتوليد، وعضو مجلس الشورى، وأيضاً الدكتورة سامية العامودي استشارية نساء وتوليد ومحاضرتها بعنوان عصر جديد في الحقوق الصحية للمرأة، والدكتورة غدير آل الشيخ استشارية النساء والتوليد عن البطانة المهاجرة، ولينا المعينا عضو مجلس الشورى عن رياضة المرأة في المملكة علماً بأن الدخول مجاناً لهذه الأمسية المسائية.