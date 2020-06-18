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بينهم 3 أطباء.. "كورونا" يصيب 44 فلسطينيًّا خلال يوم

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 789

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بتسجيل 44 إصابة جديدة، اليوم (الخميس) بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت في محافظة الخليل منذ الصباح إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى ثلاث إصابات.

وأضافت أن الإصابات ارتفعت بين الفلسطينيين إلى 789 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في مارس (آذار)، بينها 214 إصابة نشطة.

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي سابق إلى أن من بين الإصابات الجديدة ثلاثة أطباء.

فيروس كورونا الجديد

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بينهم 3 أطباء.. "كورونا" يصيب 44 فلسطينيًّا خلال يوم
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بتسجيل 44 إصابة جديدة، اليوم (الخميس) بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت في محافظة الخليل منذ الصباح إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى ثلاث إصابات.

وأضافت أن الإصابات ارتفعت بين الفلسطينيين إلى 789 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في مارس (آذار)، بينها 214 إصابة نشطة.

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي سابق إلى أن من بين الإصابات الجديدة ثلاثة أطباء.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
09:43 PM

بينهم 3 أطباء.. "كورونا" يصيب 44 فلسطينيًّا خلال يوم

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 789

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بتسجيل 44 إصابة جديدة، اليوم (الخميس) بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت في محافظة الخليل منذ الصباح إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى ثلاث إصابات.

وأضافت أن الإصابات ارتفعت بين الفلسطينيين إلى 789 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في مارس (آذار)، بينها 214 إصابة نشطة.

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي سابق إلى أن من بين الإصابات الجديدة ثلاثة أطباء.

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