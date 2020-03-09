وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصاً من تايلاند وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة بـ"كورونا المستجد" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-09 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصاً من تايلاند وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 05:20 PM

الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة بـ"كورونا المستجد" بعد تلقيها الرعاية الصحية منذ دخولها إلى المستشفى





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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصاً من تايلاند وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.