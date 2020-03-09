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الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة بـ"كورونا المستجد"

بعد تلقيها الرعاية الصحية منذ دخولها إلى المستشفى

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصاً من تايلاند وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة بـ"كورونا المستجد"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصاً من تايلاند وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:20 PM

الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة بـ"كورونا المستجد"

بعد تلقيها الرعاية الصحية منذ دخولها إلى المستشفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصاً من تايلاند وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

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