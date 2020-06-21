فِرَق الإنقاذ تكثّف بحثها عن 3 أشخاص سقطوا بمنطقة وعرة في الباحة

يرجّح تعرّض أحدهم لإصابة خطيرة والبحث جارٍ عنهم

تكثف الجهات الأمنية بالباحة؛ ممثلة في فِرَق الإنقاذ بالدفاع المدني بالباحة، بحثها عن عدد من الأشخاص فُقِدوا في منطقة جبلية.

وبحسب المصدر؛ فإن ثلاثة من الأشخاص كانوا في رحلة للتنزه سقطوا في شفاء خفه ببني ضبيان في منطقة وعرة، ومن المرجّح تعرّض أحدهم لإصابة خطيرة، وما زال البحث جاريًا عنهم حتى هذه اللحظات.