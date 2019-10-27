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الجيش اليمني يحكم سيطرته على خط دولي بصعدة يربط بين كتاف والبقع

في عملية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية

سيطر الجيش اليمني، اليوم، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء التحرير جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية, إن الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف القلعي, أن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.

الجيش اليمني صعدة ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يحكم سيطرته على خط دولي بصعدة يربط بين كتاف والبقع
سبق

سيطر الجيش اليمني، اليوم، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء التحرير جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية, إن الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف القلعي, أن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
05:18 PM

الجيش اليمني يحكم سيطرته على خط دولي بصعدة يربط بين كتاف والبقع

في عملية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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سيطر الجيش اليمني، اليوم، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء التحرير جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية, إن الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف القلعي, أن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.

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