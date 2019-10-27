سيطر الجيش اليمني، اليوم، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة. وقال قائد لواء التحرير جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية, إن الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأضاف القلعي, أن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.

الجيش اليمني يحكم سيطرته على خط دولي بصعدة يربط بين كتاف والبقع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-27 سيطر الجيش اليمني، اليوم، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة.



وقال قائد لواء التحرير جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية, إن الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.



وأضاف القلعي, أن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 05:18 PM

الجيش اليمني يحكم سيطرته على خط دولي بصعدة يربط بين كتاف والبقع في عملية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية





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سيطر الجيش اليمني، اليوم، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة.



وقال قائد لواء التحرير جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية, إن الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.



وأضاف القلعي, أن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.