أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 177 إصابة جديدة بكوفيد-19

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات إصابة معروفة.

يأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياماً تجاوزت فيها حالات الإصابة حاجز 200 إصابة يومياً.