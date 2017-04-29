مرور جازان يضبط "مفحط صامطة" ويحيله للهيئة المرورية

عقب تداول مقطع فيديو.. قال: ستطبق بحقه العقوبة المقررة بالنظام

ضبط مرور منطقة جازان، شخصًا مارَسَ التفحيط في محافظة صامطة وسط تجمهر شبابي.



وتمكّن المرور من ضبط المفحط في وقت قياسي؛ فيما تم تداول مقاطع لعملية التفحيط من ذات الموقع.



وأعلن حساب المرور السعودي على تويتر، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.