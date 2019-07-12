السودان .. إحباط "محاولة انقلابية" والقبض على 12 من الضباط

7 في الخدمة و5 بالمعاش التحفظ على 4 من ضباط الصف

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إحباط "محاولة انقلابية" تهدف إلى "عرقلة الاتفاق" مع ممثلي المعارضة.

وقال الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم؛ رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري للتلفزيون السوداني، إن محاولة الانقلاب قامت بها "مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وبعض أفراد جهاز الأمن".

وأضاف "تم القبض علي 12 من الضباط؛ منهم سبعة في الخدمة، وخمسة بالمعاش، وتم التحفظ على أربعة من ضباط الصف"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ للقبض على الآخرين بمَن فيهم قائد المحاولة الفاشلة.

وكان المجلس العسكري، وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج، قد اتفقا الأسبوع الماضي، على اقتسام السلطة لثلاث سنوات؛ ما دفع الآلاف للنزول إلى الشوارع للاحتفال بأول خطوة صوب إنهاء الحكم الديكتاتوري الذي استمر عقوداً من الزمان.

ويحيي الاتفاق الآمال في انتقال سلمي للسلطة، وتوترت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل البشير؛ وقوى الحرية والتغيير بعدما قتلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الثالث من يونيو الماضي.. لكن وسطاء أفارقة نجحوا في إعادة الجانبين إلى المحادثات المباشرة، في أعقاب احتجاجات ضخمة ضد الجيش يوم الأحد.