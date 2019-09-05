"الجهني": حالة مطرية غزيرة وانخفاض الحرارة في الـ72 ساعة القادمة.. وهنا التفاصيل

توقع أن تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح وتؤدي إلى جريان السيول

توقع خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أنه - بعد مشيئة الله- الفرصة لا تزال قائمة لهطول الأمطار على المناطق الغربية والجنوبية الغربية وخصوصًا المرتفعات منها، وما وقع غربها لاستمرارية تأثرها بكميات من السحب الركامية في فترات الظهيرة.

وفي التفاصيل، أوضح "الجهني" أن هذه الأيام الأخيرة لفصل الصيف وقال : إن ظاهرة الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار توافق 21 سبتمبر وهي الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف، ومن بعد هذا التاريخ يُصبح طول الليل أكبر من طول النهار في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر فرق الزمان تصاعديًا حتى يصبح الليل أطول ما يكون بداية الشتاء في ديسمبر.

وأضاف: يُعد الخريف فترة انتقالية تتغيّر فيها الأجواء ويزداد اضطرابها على عديد من الدول في القسم الشمالي من الكرة الأرضيّة فنجدها تشتد على أوروبا بداية الخريف ثم تنتقل تدريجيًا نحو المنطقة العربية، حيثُ يزداد تعمُق وتوغل الهواء البارد من الشمال نحو الجنوب مما يولّد حالات عدم استقرار جوي يبدأ على إثرها موسم الأمطار ويترافق معها انخفاض واضح في درجات الحرارة من مستوياتها العالية فوق الأربعين نحو مستويات أكثر اعتدالاً حول العشرين.

وتابع: بحسب آخر تحديثات النماذج المناخية لا بد من الإشارة إلى استمرارية حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار على المناطق الجنوبية وما بين جازان والباحة مرورًا بعسير كذلك الغربية تشمل جميع المرتفعات باتجاه الطائف وشمالها القريب كذلك منطقة المدينة وما حولها خلال اليومين القادمين مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة ليلاً خلال معظم أيام الأسبوع.

وأشار "الجهني" إلى أنه من المتوقع أن تتطور السحب الركامية على منطقة جازان وعسير بشكل خاص وتكون غزيرة في مجملها خلال الثلاثة الأيام القادمة خصوصًا يومي السبت والأحد وتتشكل على إثرها السيول مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح السطحية.