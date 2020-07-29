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شاهد.. وميض لحظي بمحطة وقود في الحضن بنجران

نتج عنه إصابة واحدة

باشر الدفاع المدني، حادث وميض لحظي في محطة وقود بنجران نتج عنها إصابة واحدة.

وتفصيلاً: صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني، بأن فرق الدفاع المدني بنجران باشرت حادث وميض لحظي بمحطة وقود بحي الحضن نتيجة إعادة تشغيل التيار الكهربائي أثناء تفريغ الوقود، ونتج عنه إصابة واحدة تم علاجها بالموقع، وقد تم إغلاق المحطة وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيلها.

ودعا "القحطاني" أصحاب المحلات التجارية إلى اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني وتطبيق كافة إجراءات السلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، متمنياً للجميع السلامة.

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شاهد.. وميض لحظي بمحطة وقود في الحضن بنجران
سبق

باشر الدفاع المدني، حادث وميض لحظي في محطة وقود بنجران نتج عنها إصابة واحدة.

وتفصيلاً: صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني، بأن فرق الدفاع المدني بنجران باشرت حادث وميض لحظي بمحطة وقود بحي الحضن نتيجة إعادة تشغيل التيار الكهربائي أثناء تفريغ الوقود، ونتج عنه إصابة واحدة تم علاجها بالموقع، وقد تم إغلاق المحطة وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيلها.

ودعا "القحطاني" أصحاب المحلات التجارية إلى اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني وتطبيق كافة إجراءات السلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، متمنياً للجميع السلامة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
07:37 PM

شاهد.. وميض لحظي بمحطة وقود في الحضن بنجران

نتج عنه إصابة واحدة

A A A
هادي آل كليب - نجران
1
4,742

باشر الدفاع المدني، حادث وميض لحظي في محطة وقود بنجران نتج عنها إصابة واحدة.

وتفصيلاً: صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني، بأن فرق الدفاع المدني بنجران باشرت حادث وميض لحظي بمحطة وقود بحي الحضن نتيجة إعادة تشغيل التيار الكهربائي أثناء تفريغ الوقود، ونتج عنه إصابة واحدة تم علاجها بالموقع، وقد تم إغلاق المحطة وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيلها.

ودعا "القحطاني" أصحاب المحلات التجارية إلى اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني وتطبيق كافة إجراءات السلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، متمنياً للجميع السلامة.

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