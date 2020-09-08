النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

253 مليون ريال لمشاريع تعليم عسير

شملت 23 عقدًا للصيانة العامة

قالت مديرية التعليم بمنطقة عسير إن التكلفة الإجمالية للعقود المستمرة للصيانة العامة وصيانة التكييف والأعمال الزراعية والميزانية التشغيلية لنظافة المدارس والمشاريع المستلمة والمشاريع الجاري تنفيذها في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير"بنين وبنات" بلغت للعام الدراسي 1441/ 1442 نحو 253.119.131 ريالاً.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المبالغ شملت 23 عقدًا للصيانة العامة وصيانة التكييف والأعمال الزراعية بتكلفة إجمالية بلغت 89871636 ريالاً، فيما بلغت الميزانية التشغيلية لنظافة المدارس للفصل الدراسي الأول لمدة ثلاثة أشهر من العام الدراسي1441/ 1442هـ، 5514000 ألف ريال، و345.360 ريالاً للميزانية التشغيلية لصيانة أجهزة التكييف والتبريد لقطاعي أحد رفيدة وطريب شملت 385 مدرسة للبنين والبنات، مشيرًا إلى أن المشاريع المستلمة شملت مبنى مدرسيًا صغيرًا داخل ابتدائية بللسمر "رياض أطفال"، ومبنى مدرسيًا صغيرًا ببيحان والمنقول إلى روضة التاسعة عشرة بمدينة سلطان، وابتدائية الغيناء، وابتدائية سعيد بن العاص، ومجمع السويداء المنقول للثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص، وابتدائية ومتوسطة محدثة ابن قتيبة (طفولة مبكرة)، وثانوية الإمام محمد بن سعود المنقول إلى الرونة، ومتوسطة صفوان، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 69277115 ريالاً.

وبين مدير إدارة شؤون المباني المهندس صالح الشهراني، أنه يجري حاليًا تنفيذ مشاريع شملت ابتدائية بلال بن رباح، وابتدائية ابن النفيس، وثانوية الدرعية، وابتدائية المحمدية لتحفيظ القرآن الكريم، ومتوسطة عبدالملك بن مروان وثانوية مستقبلاً، وابتدائية القبلتين، وابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بطريب، بتكلفة بلغت 88.111.020 ريالاً .

مديرية التعليم بمنطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
253 مليون ريال لمشاريع تعليم عسير
سبق

قالت مديرية التعليم بمنطقة عسير إن التكلفة الإجمالية للعقود المستمرة للصيانة العامة وصيانة التكييف والأعمال الزراعية والميزانية التشغيلية لنظافة المدارس والمشاريع المستلمة والمشاريع الجاري تنفيذها في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير"بنين وبنات" بلغت للعام الدراسي 1441/ 1442 نحو 253.119.131 ريالاً.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المبالغ شملت 23 عقدًا للصيانة العامة وصيانة التكييف والأعمال الزراعية بتكلفة إجمالية بلغت 89871636 ريالاً، فيما بلغت الميزانية التشغيلية لنظافة المدارس للفصل الدراسي الأول لمدة ثلاثة أشهر من العام الدراسي1441/ 1442هـ، 5514000 ألف ريال، و345.360 ريالاً للميزانية التشغيلية لصيانة أجهزة التكييف والتبريد لقطاعي أحد رفيدة وطريب شملت 385 مدرسة للبنين والبنات، مشيرًا إلى أن المشاريع المستلمة شملت مبنى مدرسيًا صغيرًا داخل ابتدائية بللسمر "رياض أطفال"، ومبنى مدرسيًا صغيرًا ببيحان والمنقول إلى روضة التاسعة عشرة بمدينة سلطان، وابتدائية الغيناء، وابتدائية سعيد بن العاص، ومجمع السويداء المنقول للثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص، وابتدائية ومتوسطة محدثة ابن قتيبة (طفولة مبكرة)، وثانوية الإمام محمد بن سعود المنقول إلى الرونة، ومتوسطة صفوان، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 69277115 ريالاً.

وبين مدير إدارة شؤون المباني المهندس صالح الشهراني، أنه يجري حاليًا تنفيذ مشاريع شملت ابتدائية بلال بن رباح، وابتدائية ابن النفيس، وثانوية الدرعية، وابتدائية المحمدية لتحفيظ القرآن الكريم، ومتوسطة عبدالملك بن مروان وثانوية مستقبلاً، وابتدائية القبلتين، وابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بطريب، بتكلفة بلغت 88.111.020 ريالاً .

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:15 PM

253 مليون ريال لمشاريع تعليم عسير

شملت 23 عقدًا للصيانة العامة

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
621

قالت مديرية التعليم بمنطقة عسير إن التكلفة الإجمالية للعقود المستمرة للصيانة العامة وصيانة التكييف والأعمال الزراعية والميزانية التشغيلية لنظافة المدارس والمشاريع المستلمة والمشاريع الجاري تنفيذها في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير"بنين وبنات" بلغت للعام الدراسي 1441/ 1442 نحو 253.119.131 ريالاً.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المبالغ شملت 23 عقدًا للصيانة العامة وصيانة التكييف والأعمال الزراعية بتكلفة إجمالية بلغت 89871636 ريالاً، فيما بلغت الميزانية التشغيلية لنظافة المدارس للفصل الدراسي الأول لمدة ثلاثة أشهر من العام الدراسي1441/ 1442هـ، 5514000 ألف ريال، و345.360 ريالاً للميزانية التشغيلية لصيانة أجهزة التكييف والتبريد لقطاعي أحد رفيدة وطريب شملت 385 مدرسة للبنين والبنات، مشيرًا إلى أن المشاريع المستلمة شملت مبنى مدرسيًا صغيرًا داخل ابتدائية بللسمر "رياض أطفال"، ومبنى مدرسيًا صغيرًا ببيحان والمنقول إلى روضة التاسعة عشرة بمدينة سلطان، وابتدائية الغيناء، وابتدائية سعيد بن العاص، ومجمع السويداء المنقول للثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص، وابتدائية ومتوسطة محدثة ابن قتيبة (طفولة مبكرة)، وثانوية الإمام محمد بن سعود المنقول إلى الرونة، ومتوسطة صفوان، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 69277115 ريالاً.

وبين مدير إدارة شؤون المباني المهندس صالح الشهراني، أنه يجري حاليًا تنفيذ مشاريع شملت ابتدائية بلال بن رباح، وابتدائية ابن النفيس، وثانوية الدرعية، وابتدائية المحمدية لتحفيظ القرآن الكريم، ومتوسطة عبدالملك بن مروان وثانوية مستقبلاً، وابتدائية القبلتين، وابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بطريب، بتكلفة بلغت 88.111.020 ريالاً .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,755
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,324
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة