النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين "موهبة" لـ"سبق": 800 طالب وطالبة في مبادرة "الموهوبون العرب"

قال إنها ولدت كبيرة وهذا الإقبال مؤشر على نجاحها

أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن مبادرة "الموهوبون العرب" ولدت كبيرة، وحث الإعلاميين على استثمار هذه المبادرة وكتابة قصص نجاح متميزة عن المبدعين والموهوبين العرب.

وقال لـ"سبق": "المبادرة ولدت كبيرة من خلال التفاعل معها في العالم العربي، وفيما يتعلق بأعداد الطلاب المرشحين أفاد بأنهم يتجاوزون 800 طالب وطالبة، ولم نتوقع هذا الإقبال".

وأكد في هذا الصدد استعداد المملكة، ممثلة في مؤسسة "موهبة" لاستيعاب هذه الأعداد؛ لما تمتلكه من الخبرة الكافية، إذ كانت تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من الموهوبين والمبدعين، وليس المئات فحسب!

وأعرب أمين "موهبة" عن تطلعه لتأسيس قصة نجاح من خلال هذه المبادرة في العالم العربي، والتي تشكل مادة مميزة للإعلاميين.

وأشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ولادة للمواد الإعلامية النوعية، وهي أرض خصية للمواد الإعلامية لمن أراد أن يتميز إعلاميًا.

يُذكر أن الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الدكتور محمد ولد أعمر، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، دشّنوا مبادرة "الموهوبون العرب" على مستوى العالم العربي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر مؤسسة "موهبة" بالرياض.

وتم توجيه الدعوة إلى كل الدول العربية الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لترشيح طلبتها وفق الآلية المحدّدة، وتمت مشاركة 13 دولة عربية حتى الآن، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العراقية، الجمهورية التونسية، دولة ليبيا، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، الجمهورية الإسلامية الموريتانية. (فيديو)

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين "موهبة" لـ"سبق": 800 طالب وطالبة في مبادرة "الموهوبون العرب"
سبق

أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن مبادرة "الموهوبون العرب" ولدت كبيرة، وحث الإعلاميين على استثمار هذه المبادرة وكتابة قصص نجاح متميزة عن المبدعين والموهوبين العرب.

وقال لـ"سبق": "المبادرة ولدت كبيرة من خلال التفاعل معها في العالم العربي، وفيما يتعلق بأعداد الطلاب المرشحين أفاد بأنهم يتجاوزون 800 طالب وطالبة، ولم نتوقع هذا الإقبال".

وأكد في هذا الصدد استعداد المملكة، ممثلة في مؤسسة "موهبة" لاستيعاب هذه الأعداد؛ لما تمتلكه من الخبرة الكافية، إذ كانت تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من الموهوبين والمبدعين، وليس المئات فحسب!

وأعرب أمين "موهبة" عن تطلعه لتأسيس قصة نجاح من خلال هذه المبادرة في العالم العربي، والتي تشكل مادة مميزة للإعلاميين.

وأشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ولادة للمواد الإعلامية النوعية، وهي أرض خصية للمواد الإعلامية لمن أراد أن يتميز إعلاميًا.

يُذكر أن الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الدكتور محمد ولد أعمر، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، دشّنوا مبادرة "الموهوبون العرب" على مستوى العالم العربي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر مؤسسة "موهبة" بالرياض.

وتم توجيه الدعوة إلى كل الدول العربية الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لترشيح طلبتها وفق الآلية المحدّدة، وتمت مشاركة 13 دولة عربية حتى الآن، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العراقية، الجمهورية التونسية، دولة ليبيا، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، الجمهورية الإسلامية الموريتانية. (فيديو)

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:08 PM

أمين "موهبة" لـ"سبق": 800 طالب وطالبة في مبادرة "الموهوبون العرب"

قال إنها ولدت كبيرة وهذا الإقبال مؤشر على نجاحها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
465

أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن مبادرة "الموهوبون العرب" ولدت كبيرة، وحث الإعلاميين على استثمار هذه المبادرة وكتابة قصص نجاح متميزة عن المبدعين والموهوبين العرب.

وقال لـ"سبق": "المبادرة ولدت كبيرة من خلال التفاعل معها في العالم العربي، وفيما يتعلق بأعداد الطلاب المرشحين أفاد بأنهم يتجاوزون 800 طالب وطالبة، ولم نتوقع هذا الإقبال".

وأكد في هذا الصدد استعداد المملكة، ممثلة في مؤسسة "موهبة" لاستيعاب هذه الأعداد؛ لما تمتلكه من الخبرة الكافية، إذ كانت تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من الموهوبين والمبدعين، وليس المئات فحسب!

وأعرب أمين "موهبة" عن تطلعه لتأسيس قصة نجاح من خلال هذه المبادرة في العالم العربي، والتي تشكل مادة مميزة للإعلاميين.

وأشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ولادة للمواد الإعلامية النوعية، وهي أرض خصية للمواد الإعلامية لمن أراد أن يتميز إعلاميًا.

يُذكر أن الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الدكتور محمد ولد أعمر، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، دشّنوا مبادرة "الموهوبون العرب" على مستوى العالم العربي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر مؤسسة "موهبة" بالرياض.

وتم توجيه الدعوة إلى كل الدول العربية الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لترشيح طلبتها وفق الآلية المحدّدة، وتمت مشاركة 13 دولة عربية حتى الآن، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العراقية، الجمهورية التونسية، دولة ليبيا، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، الجمهورية الإسلامية الموريتانية. (فيديو)

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,324
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,524

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة