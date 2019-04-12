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2821 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و129 وفاة

معهد كوخ: إجمالي المصابين ارتفع لـ 120479 حالة

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجّلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 120479 حالة.

ووفق "رويترز"، أوضح المعهد أن هذا الرقم أدنى من عدد الحالات التي أعلنها أمس السبت وبلغ 4133 حالة، ومثّل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وأعلن المعهد ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ 129 وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا بهذا الفيروس 2673 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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2821 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و129 وفاة
سبق

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجّلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 120479 حالة.

ووفق "رويترز"، أوضح المعهد أن هذا الرقم أدنى من عدد الحالات التي أعلنها أمس السبت وبلغ 4133 حالة، ومثّل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وأعلن المعهد ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ 129 وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا بهذا الفيروس 2673 حالة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:58 AM

2821 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و129 وفاة

معهد كوخ: إجمالي المصابين ارتفع لـ 120479 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجّلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 120479 حالة.

ووفق "رويترز"، أوضح المعهد أن هذا الرقم أدنى من عدد الحالات التي أعلنها أمس السبت وبلغ 4133 حالة، ومثّل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وأعلن المعهد ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ 129 وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا بهذا الفيروس 2673 حالة.

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