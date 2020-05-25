إسبانيا: السياح يمكنهم حجز عطلاتهم الصيفية بدءًا من يوليو

قالت: الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للقادمين من الخارج

قالت وزيرة السياحة الإسبانية يوم الاثنين: إن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءًا من يوليو؛ حيث سيكون الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج، قد تم تعليقه غالبًا بحلول ذلك الموعد.

ووفق "رويترز"، فإن إسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، هي إحدى أكثر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا، وهي تعمل حاليًا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيًّا؛ لكنها تُبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.

وقالت رييس ماروتو في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية أوندا ثيرو "من المناسب تمامًا التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو".