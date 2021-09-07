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قطاع الأعمال يتهيأ لانتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة "غرفة مكة"

تجرى بشكل إلكتروني.. و8 مرشحين سجلوا في الأسبوع الأول

فيما تستمر حالياً عمليات تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة في الدورة 21، والتي انطلقت أعمالها الأربعاء الماضي الأول من سبتمبر الحالي، وتستمر حتى يوم 15 منه، فقد وصل عدد المرشحين إلى ثمانية مرشحين حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي أن عدد المسجلين يرتفع بوتيرة تصاعدية، بعد أن أكملت اللجنة الإشرافية استعداداتها لانطلاق الانتخابات خلال الفترة المقبلة، بمقر الغرفة الرئيسي على طريق الأمير محمد بن سلمان بمخطط الزايدي، في حال عدم التمكن من التسجيل الإلكتروني.

وقال: إن فريق اللجنة الإشرافية التابع لوزارة التجارة وفريق العمل المساند من غرفة مكة المكرمة موجودون على مدار الساعة بالمقر المخصص لاستقبال المرشحين وأجهزة الاعلام المختلفة؛ لتوضيح مجريات العمل بالمركز، والوقوف على التجارب الحية، ومتابعة العمل مباشرة لعكس هذا الحدث الذي يجري كل أربع سنوات.

وأشار الغامدي إلى النظام الجديد يسّر كثيرا من عملية الانتخاب بتحويلها إلى إلكترونية في متناول الجميع بحيث تجرى عن بعد، وطبقت بالفعل في انتخابات غرف الرياض، الجوف، المدينة، عرعر، الاحساء، الباحة ونجران، كما جعل النظام الاختيار للناخبين بشكل شخصي، لافتا بأن الترتيبات يسرت العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخب الموجود في الخارج أن يقوم بالتصويت واختيار مرشحه بكل سهولة، وعلى مدار الساعة خلال الوقت الذي يتم تحديده.

من جهته، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن سباق الانتخابات يخلق زخماً كبيراً وسط قطاع الأعمال والمجتمع، فيما هيأت الغرفة موقعاً مميزاً للجنة الاشراف لأداء أعمالها، مبينا أن خدمة مكة المكرمة شرف لا يدانيه شرف، ومجتمع الأعمال يعمل على هذا الهدف، سواء من خلال مجلس إدارة الغرفة أو من خلال القطاعات الاقتصادية المختلفة، تعظيما لهذا البلد الحرام.

وأعرب عن توقعه بأن تشهد القائمة زيادة مطّردة في عدد المرشحين، خاصة وأن عضوية مجالس الإدارات تتيح للأعضاء إحداث التغيير نحو الأفضل لقطاع الأعمال، باعتبار أن الغرف التجارية والصناعية، من الركائز الأساسية لنمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية وازدهارها، ويعتبر تفعيل أنظمتها واللوائح التنفيذية عمل إيجابي، بما يحاكي أفضل الممارسات المقارنة ومعطيات الاقتصاد الوطني تجاه تعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة الموثوقية بها.

وقد ضمت قائمة المرشحين المسجلين حتى اللحظة: ياسر عبد الله أوان، وعطية حسن المالكي، ومحمد أحمد المنتشري، وخالد عوض اللحياني، وماهر ماطر الرويزن المطرفي، ونايف محمد السريع، وخالد عبدالله هويدي، ومحسن علي العميري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قطاع الأعمال يتهيأ لانتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة "غرفة مكة"
سبق

فيما تستمر حالياً عمليات تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة في الدورة 21، والتي انطلقت أعمالها الأربعاء الماضي الأول من سبتمبر الحالي، وتستمر حتى يوم 15 منه، فقد وصل عدد المرشحين إلى ثمانية مرشحين حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي أن عدد المسجلين يرتفع بوتيرة تصاعدية، بعد أن أكملت اللجنة الإشرافية استعداداتها لانطلاق الانتخابات خلال الفترة المقبلة، بمقر الغرفة الرئيسي على طريق الأمير محمد بن سلمان بمخطط الزايدي، في حال عدم التمكن من التسجيل الإلكتروني.

وقال: إن فريق اللجنة الإشرافية التابع لوزارة التجارة وفريق العمل المساند من غرفة مكة المكرمة موجودون على مدار الساعة بالمقر المخصص لاستقبال المرشحين وأجهزة الاعلام المختلفة؛ لتوضيح مجريات العمل بالمركز، والوقوف على التجارب الحية، ومتابعة العمل مباشرة لعكس هذا الحدث الذي يجري كل أربع سنوات.

وأشار الغامدي إلى النظام الجديد يسّر كثيرا من عملية الانتخاب بتحويلها إلى إلكترونية في متناول الجميع بحيث تجرى عن بعد، وطبقت بالفعل في انتخابات غرف الرياض، الجوف، المدينة، عرعر، الاحساء، الباحة ونجران، كما جعل النظام الاختيار للناخبين بشكل شخصي، لافتا بأن الترتيبات يسرت العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخب الموجود في الخارج أن يقوم بالتصويت واختيار مرشحه بكل سهولة، وعلى مدار الساعة خلال الوقت الذي يتم تحديده.

من جهته، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن سباق الانتخابات يخلق زخماً كبيراً وسط قطاع الأعمال والمجتمع، فيما هيأت الغرفة موقعاً مميزاً للجنة الاشراف لأداء أعمالها، مبينا أن خدمة مكة المكرمة شرف لا يدانيه شرف، ومجتمع الأعمال يعمل على هذا الهدف، سواء من خلال مجلس إدارة الغرفة أو من خلال القطاعات الاقتصادية المختلفة، تعظيما لهذا البلد الحرام.

وأعرب عن توقعه بأن تشهد القائمة زيادة مطّردة في عدد المرشحين، خاصة وأن عضوية مجالس الإدارات تتيح للأعضاء إحداث التغيير نحو الأفضل لقطاع الأعمال، باعتبار أن الغرف التجارية والصناعية، من الركائز الأساسية لنمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية وازدهارها، ويعتبر تفعيل أنظمتها واللوائح التنفيذية عمل إيجابي، بما يحاكي أفضل الممارسات المقارنة ومعطيات الاقتصاد الوطني تجاه تعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة الموثوقية بها.

وقد ضمت قائمة المرشحين المسجلين حتى اللحظة: ياسر عبد الله أوان، وعطية حسن المالكي، ومحمد أحمد المنتشري، وخالد عوض اللحياني، وماهر ماطر الرويزن المطرفي، ونايف محمد السريع، وخالد عبدالله هويدي، ومحسن علي العميري.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
06:32 PM

قطاع الأعمال يتهيأ لانتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة "غرفة مكة"

تجرى بشكل إلكتروني.. و8 مرشحين سجلوا في الأسبوع الأول

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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فيما تستمر حالياً عمليات تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة في الدورة 21، والتي انطلقت أعمالها الأربعاء الماضي الأول من سبتمبر الحالي، وتستمر حتى يوم 15 منه، فقد وصل عدد المرشحين إلى ثمانية مرشحين حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي أن عدد المسجلين يرتفع بوتيرة تصاعدية، بعد أن أكملت اللجنة الإشرافية استعداداتها لانطلاق الانتخابات خلال الفترة المقبلة، بمقر الغرفة الرئيسي على طريق الأمير محمد بن سلمان بمخطط الزايدي، في حال عدم التمكن من التسجيل الإلكتروني.

وقال: إن فريق اللجنة الإشرافية التابع لوزارة التجارة وفريق العمل المساند من غرفة مكة المكرمة موجودون على مدار الساعة بالمقر المخصص لاستقبال المرشحين وأجهزة الاعلام المختلفة؛ لتوضيح مجريات العمل بالمركز، والوقوف على التجارب الحية، ومتابعة العمل مباشرة لعكس هذا الحدث الذي يجري كل أربع سنوات.

وأشار الغامدي إلى النظام الجديد يسّر كثيرا من عملية الانتخاب بتحويلها إلى إلكترونية في متناول الجميع بحيث تجرى عن بعد، وطبقت بالفعل في انتخابات غرف الرياض، الجوف، المدينة، عرعر، الاحساء، الباحة ونجران، كما جعل النظام الاختيار للناخبين بشكل شخصي، لافتا بأن الترتيبات يسرت العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخب الموجود في الخارج أن يقوم بالتصويت واختيار مرشحه بكل سهولة، وعلى مدار الساعة خلال الوقت الذي يتم تحديده.

من جهته، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن سباق الانتخابات يخلق زخماً كبيراً وسط قطاع الأعمال والمجتمع، فيما هيأت الغرفة موقعاً مميزاً للجنة الاشراف لأداء أعمالها، مبينا أن خدمة مكة المكرمة شرف لا يدانيه شرف، ومجتمع الأعمال يعمل على هذا الهدف، سواء من خلال مجلس إدارة الغرفة أو من خلال القطاعات الاقتصادية المختلفة، تعظيما لهذا البلد الحرام.

وأعرب عن توقعه بأن تشهد القائمة زيادة مطّردة في عدد المرشحين، خاصة وأن عضوية مجالس الإدارات تتيح للأعضاء إحداث التغيير نحو الأفضل لقطاع الأعمال، باعتبار أن الغرف التجارية والصناعية، من الركائز الأساسية لنمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية وازدهارها، ويعتبر تفعيل أنظمتها واللوائح التنفيذية عمل إيجابي، بما يحاكي أفضل الممارسات المقارنة ومعطيات الاقتصاد الوطني تجاه تعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة الموثوقية بها.

وقد ضمت قائمة المرشحين المسجلين حتى اللحظة: ياسر عبد الله أوان، وعطية حسن المالكي، ومحمد أحمد المنتشري، وخالد عوض اللحياني، وماهر ماطر الرويزن المطرفي، ونايف محمد السريع، وخالد عبدالله هويدي، ومحسن علي العميري.

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