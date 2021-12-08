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"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة اليوم.. بلغ عدد الحالات الحرجة "29"

تسجيل حالتَيْ وفاة.. ووصل إجمالي الضحايا "8849"

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل "46" حالة مؤكدة، وتعافي "64" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "29" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ "550043" حالة، وبلغت حالات التعافي "539205" حالات.

وسَجلت حالتَيْ وفاة رحمهما الله؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8849" حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

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في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة اليوم.. بلغ عدد الحالات الحرجة "29"
سبق

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل "46" حالة مؤكدة، وتعافي "64" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "29" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ "550043" حالة، وبلغت حالات التعافي "539205" حالات.

وسَجلت حالتَيْ وفاة رحمهما الله؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8849" حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
04:29 PM

في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة اليوم.. بلغ عدد الحالات الحرجة "29"

تسجيل حالتَيْ وفاة.. ووصل إجمالي الضحايا "8849"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,673

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل "46" حالة مؤكدة، وتعافي "64" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "29" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ "550043" حالة، وبلغت حالات التعافي "539205" حالات.

وسَجلت حالتَيْ وفاة رحمهما الله؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8849" حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,353
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,617
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,368

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