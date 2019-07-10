النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

سلطنة عمان تسجل 1889 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء بالمغرب بلغ 11705 حالات

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1889 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 53614 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 244 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 34255 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن المغرب اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 15194؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 243، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 11705 بعد تعافي 258 شخصًا آخرين.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان تسجل 1889 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1889 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 53614 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 244 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 34255 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن المغرب اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 15194؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 243، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 11705 بعد تعافي 258 شخصًا آخرين.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:12 PM

سلطنة عمان تسجل 1889 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء بالمغرب بلغ 11705 حالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
502

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1889 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 53614 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 244 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 34255 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن المغرب اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 15194؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 243، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 11705 بعد تعافي 258 شخصًا آخرين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة