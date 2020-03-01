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المملكة تُسلّم موزمبيق المرحلة الثانية من هدية لحوم الهدي والأضاحي

شَمِلت الجمعيات الخيرية والمدارس ودور الأيتام وممثلي المراكز الإسلامية

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق، عبدالملك بن علي اليوسفي، بمشاركة ممثل رابطة العالم الإسلامي أنس فقير، وممثل عن وزارة المرأة الموزمبيقية، المرحلةَ الثانية من هدية المملكة العربية السعودية من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج عام 1440هـ- 2019م، إلى العديد من الجهات في موزمبيق.

وشملت الجهات التي تَسَلّمت المرحلة الثانية من هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي، عددًا من الجمعيات الخيرية، والمدارس، ودور الأيتام، وممثلين عن إدارة السجون، وممثلي المراكز الإسلامية، وعددًا من الأفراد المستحقين.

وقد قدّم الجميعُ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على هذه الهدية واللفتة الإنسانية الكريمة لجميع المستحقين في موزمبيق.

من جانب آخر، أوضح السفير "اليوسفي" لوسائل الإعلام وتلفزيون موزمبيق وبعض الصحف التي حضرت تسليم الأضاحي والهدي، الإجراءاتِ الاحترازيةَ التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، وخصوصًا تعليق الدخول للمملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا؛ حمايةً لمواطنيها والزائرين من عدوى انتشار فيروس كرونا الجديد.

جمهورية موزمبيق المملكة العربية السعودية لحوم الهدي والأطاحي

الرئيسية/ أخبار العالم

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المملكة تُسلّم موزمبيق المرحلة الثانية من هدية لحوم الهدي والأضاحي
سبق

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق، عبدالملك بن علي اليوسفي، بمشاركة ممثل رابطة العالم الإسلامي أنس فقير، وممثل عن وزارة المرأة الموزمبيقية، المرحلةَ الثانية من هدية المملكة العربية السعودية من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج عام 1440هـ- 2019م، إلى العديد من الجهات في موزمبيق.

وشملت الجهات التي تَسَلّمت المرحلة الثانية من هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي، عددًا من الجمعيات الخيرية، والمدارس، ودور الأيتام، وممثلين عن إدارة السجون، وممثلي المراكز الإسلامية، وعددًا من الأفراد المستحقين.

وقد قدّم الجميعُ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على هذه الهدية واللفتة الإنسانية الكريمة لجميع المستحقين في موزمبيق.

من جانب آخر، أوضح السفير "اليوسفي" لوسائل الإعلام وتلفزيون موزمبيق وبعض الصحف التي حضرت تسليم الأضاحي والهدي، الإجراءاتِ الاحترازيةَ التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، وخصوصًا تعليق الدخول للمملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا؛ حمايةً لمواطنيها والزائرين من عدوى انتشار فيروس كرونا الجديد.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:29 AM

المملكة تُسلّم موزمبيق المرحلة الثانية من هدية لحوم الهدي والأضاحي

شَمِلت الجمعيات الخيرية والمدارس ودور الأيتام وممثلي المراكز الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق، عبدالملك بن علي اليوسفي، بمشاركة ممثل رابطة العالم الإسلامي أنس فقير، وممثل عن وزارة المرأة الموزمبيقية، المرحلةَ الثانية من هدية المملكة العربية السعودية من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج عام 1440هـ- 2019م، إلى العديد من الجهات في موزمبيق.

وشملت الجهات التي تَسَلّمت المرحلة الثانية من هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي، عددًا من الجمعيات الخيرية، والمدارس، ودور الأيتام، وممثلين عن إدارة السجون، وممثلي المراكز الإسلامية، وعددًا من الأفراد المستحقين.

وقد قدّم الجميعُ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على هذه الهدية واللفتة الإنسانية الكريمة لجميع المستحقين في موزمبيق.

من جانب آخر، أوضح السفير "اليوسفي" لوسائل الإعلام وتلفزيون موزمبيق وبعض الصحف التي حضرت تسليم الأضاحي والهدي، الإجراءاتِ الاحترازيةَ التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، وخصوصًا تعليق الدخول للمملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا؛ حمايةً لمواطنيها والزائرين من عدوى انتشار فيروس كرونا الجديد.

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