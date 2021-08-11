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أول تصريح لـ"الصحة العالمية" بعد إعلان روسيا رسمياً عن "لقاح كورونا"

بوتين: يعمل بشكل فعال للغاية ويشكل مناعة مستقرة واجتاز جميع الاختبارات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية اعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح كوفيد- 19 المكتشف حديثاً.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش،في جنيف اليوم الثلاثاء: "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

ووفق "روسيا اليوم" قال الرئيس الروسي في أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين في أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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أول تصريح لـ"الصحة العالمية" بعد إعلان روسيا رسمياً عن "لقاح كورونا"
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية اعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح كوفيد- 19 المكتشف حديثاً.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش،في جنيف اليوم الثلاثاء: "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

ووفق "روسيا اليوم" قال الرئيس الروسي في أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين في أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
01:49 PM

أول تصريح لـ"الصحة العالمية" بعد إعلان روسيا رسمياً عن "لقاح كورونا"

بوتين: يعمل بشكل فعال للغاية ويشكل مناعة مستقرة واجتاز جميع الاختبارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية اعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح كوفيد- 19 المكتشف حديثاً.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش،في جنيف اليوم الثلاثاء: "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

ووفق "روسيا اليوم" قال الرئيس الروسي في أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين في أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

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