بريطانيا تحذّر: الكمامة قد تكون "قاتلة" لتلك الفئة من الأطفال

بعدما كشف جونسون عن خطة لإعادة فتح المدارس الابتدائية

حذّر عدد من خبراء الصحة البريطانيين، من أن ارتداء فئة من الأطفال للكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد قد تكون قاتلة لهم.

وأشار ت صحيفة "مانشستر إيفننج مورننج" البريطانية إلى أن جهات الصحة البريطانية حذّرت من أنه لا ينبغي على الأطفال أقل من عامين أن يرتدوا الكمامات.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة حكومية قولها إن الأطفال أقل من عامين قد تساهم الكمامات في صعوبة التنفس بالنسبة لهم، وربما تكون قاتلة لهم.

ولكن في المقابل، قالت الوثيقة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين، يجب أن يرتدوا قناع الوجه في الأماكن العامة عندما لا يكون من الممكن إجراء التباعد الاجتماعي.

وقالت الوثيقة: "لا ينبغي أن تستخدم الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أو أولئك الذين قد يجدون صعوبة في إدارتها بشكل صحيح، ولا يُنصح بارتداء جميع الأطفال واحدة إلا عندما يمكنهم التحكم فيها".

وتنص الوثيقة على ما يلي: "إذا كان بإمكانك ارتداء الكمامة في مكان مغلق لا يمكن فيه التواصل الاجتماعي، وحيث ستتواصل مع أشخاص لا تلتقي بهم عادةً؛ فهذا أمر واجب وضروري للأطفال أكبر من عامين".

وأردفت الوثيقة قائلة: "كمامة الوجه ليست مثل الكمامات الجراحية أو أجهزة التنفس التي تستخدم ضمن معدات الحماية الشخصية من قِبَل وحدات الرعاية الصحية والعاملين فيها، يجب أن يستمر ارتداؤها في تلك الأماكن التي تحتاج لحماية؛ خاصة الأطفال المعرضين لمختلف الملوثات؛ بدءًا من العدوى الفيروسية وحتى البخار والأتربة".

واستمرت الوثيقة قائلة: "لكن الأطفال الذين لا يمكنهم إدراك كيفية عمل تلك الكمامات أو لا يمكنهم التحكم فيها أو يعانون من مشاكل في التنفس؛ لا تكون تلك الكمامات مساندة لهم؛ بل تكون عائقًا عليهم، وعليهم ألا يرتدوها وأن تحاول أسرهم بكل الطرق إبعادهم عن أي أماكن أو تجمعات كبيرة، حتى لا يكونوا عرضة لتلقي عدوى كورونا المستجد".

واستدركت قائلة: "على سبيل المثال الأطفال في سن المدرسة الابتدائية الذين يمكنهم أداء مهامهم اليومية دون مساعدة أو أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، من المهم تعليمهم كيفية استخدام الكمامات بشكل صحيح، وغسل يديك قبل ارتدائها وخلعها".

وتأتي تلك الوثيقة، بعدما كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن وجود خطة لإعادة فتح المدارس الابتدائية لفئات معينة اعتبارًا من 1 يونيو المقبل؛ شريطة أن يظل معدل تفشي فيروس كورونا المستجد منخفضًا.