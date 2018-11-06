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تقرير طبي عالمي: هذه خطورة الاستمرار في مضغ العلكة

الخالية من السكر قد تسبب حالات إسهال

نصح تقرير طبي بعدم مضغ العلقة مرارًا وتكرارًا لأنها قد تتسبب بمشكلات صحية أكثر بدلاً من أن تكون وسيلة لتحسين التنفس.

ووفقًا للتقرير الذي أوردته سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام عالمية فإن عملية مضغ العلكة تزيد من إفراز العصارة في المعدة، وستعمل على الإضرار بصحة المعدة، وقد ينجم عن ذلك الإصابة بالتهاب في المعدة أو حتى تقرحها.

وأورد التقرير أن مضغ العلكة قد يتسبب في بعض الأحيان بآلام في المعدة، والإصابة بالانتفاخ والغازات في البطن، ناهيك عن أن العلكة الخالية من السكر قد تسبب حالات إسهال.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك في أنه من الممكن أن تشمل الأضرار المحتملة تآكل الأسنان وطبقة المينا والتيجان والجسور، وقد يتسبب أيضًا تكون بقع على الأسنان أو خدوش، وكذلك التأثير السلبي على الذاكرة، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على الذاكرة قصيرة المدى.

كما أن المضغ المتكرر للعلكة وباستمرار قد يؤدي إلى تشنج وتضخم في عضلات الفكين، وقد تبقى العضلات منقبضة حتى بعد التوقف عن المضغ.

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تقرير طبي عالمي: هذه خطورة الاستمرار في مضغ العلكة
سبق

نصح تقرير طبي بعدم مضغ العلقة مرارًا وتكرارًا لأنها قد تتسبب بمشكلات صحية أكثر بدلاً من أن تكون وسيلة لتحسين التنفس.

ووفقًا للتقرير الذي أوردته سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام عالمية فإن عملية مضغ العلكة تزيد من إفراز العصارة في المعدة، وستعمل على الإضرار بصحة المعدة، وقد ينجم عن ذلك الإصابة بالتهاب في المعدة أو حتى تقرحها.

وأورد التقرير أن مضغ العلكة قد يتسبب في بعض الأحيان بآلام في المعدة، والإصابة بالانتفاخ والغازات في البطن، ناهيك عن أن العلكة الخالية من السكر قد تسبب حالات إسهال.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك في أنه من الممكن أن تشمل الأضرار المحتملة تآكل الأسنان وطبقة المينا والتيجان والجسور، وقد يتسبب أيضًا تكون بقع على الأسنان أو خدوش، وكذلك التأثير السلبي على الذاكرة، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على الذاكرة قصيرة المدى.

كما أن المضغ المتكرر للعلكة وباستمرار قد يؤدي إلى تشنج وتضخم في عضلات الفكين، وقد تبقى العضلات منقبضة حتى بعد التوقف عن المضغ.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:05 PM

تقرير طبي عالمي: هذه خطورة الاستمرار في مضغ العلكة

الخالية من السكر قد تسبب حالات إسهال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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54,228

نصح تقرير طبي بعدم مضغ العلقة مرارًا وتكرارًا لأنها قد تتسبب بمشكلات صحية أكثر بدلاً من أن تكون وسيلة لتحسين التنفس.

ووفقًا للتقرير الذي أوردته سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام عالمية فإن عملية مضغ العلكة تزيد من إفراز العصارة في المعدة، وستعمل على الإضرار بصحة المعدة، وقد ينجم عن ذلك الإصابة بالتهاب في المعدة أو حتى تقرحها.

وأورد التقرير أن مضغ العلكة قد يتسبب في بعض الأحيان بآلام في المعدة، والإصابة بالانتفاخ والغازات في البطن، ناهيك عن أن العلكة الخالية من السكر قد تسبب حالات إسهال.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك في أنه من الممكن أن تشمل الأضرار المحتملة تآكل الأسنان وطبقة المينا والتيجان والجسور، وقد يتسبب أيضًا تكون بقع على الأسنان أو خدوش، وكذلك التأثير السلبي على الذاكرة، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على الذاكرة قصيرة المدى.

كما أن المضغ المتكرر للعلكة وباستمرار قد يؤدي إلى تشنج وتضخم في عضلات الفكين، وقد تبقى العضلات منقبضة حتى بعد التوقف عن المضغ.

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