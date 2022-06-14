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إغلاق محل شاورما شهير بشرائع مكة بعد إصابة أحد عامليه

"صحة مكة" رصدت الحالة و"بلدية الشرائع" اتّخذت الإجراء

وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق أحد أشهر محالّ بيع الشاورما بالشرائع بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطعم بفيروس كورونا.

وتفصيلًا: وأثناء قيام الفرق الصحية بصحة مكة المكرمة بأعمال الفحص المتوسّع وأخذ العينات، ثبت لديها إصابة أحد العاملين بمحل شاورما في الشرائع بالفيروس، فوجهت بسرعة إغلاق المحل، وفحص جميع العمالة المخالطين له.

وباشرت فرق الرقابة التابعة لبلدية الشرائع الموقع الذي يعمل فيه المصاب، وأغلقته على الفور، ووجهت بعدم فتح المحل إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم والتطهير، وبحضور مراقب البلدية للوقوف على الموقع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق محل شاورما شهير بشرائع مكة بعد إصابة أحد عامليه
سبق

وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق أحد أشهر محالّ بيع الشاورما بالشرائع بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطعم بفيروس كورونا.

وتفصيلًا: وأثناء قيام الفرق الصحية بصحة مكة المكرمة بأعمال الفحص المتوسّع وأخذ العينات، ثبت لديها إصابة أحد العاملين بمحل شاورما في الشرائع بالفيروس، فوجهت بسرعة إغلاق المحل، وفحص جميع العمالة المخالطين له.

وباشرت فرق الرقابة التابعة لبلدية الشرائع الموقع الذي يعمل فيه المصاب، وأغلقته على الفور، ووجهت بعدم فتح المحل إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم والتطهير، وبحضور مراقب البلدية للوقوف على الموقع.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
07:18 PM

إغلاق محل شاورما شهير بشرائع مكة بعد إصابة أحد عامليه

"صحة مكة" رصدت الحالة و"بلدية الشرائع" اتّخذت الإجراء

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
4,357

وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق أحد أشهر محالّ بيع الشاورما بالشرائع بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطعم بفيروس كورونا.

وتفصيلًا: وأثناء قيام الفرق الصحية بصحة مكة المكرمة بأعمال الفحص المتوسّع وأخذ العينات، ثبت لديها إصابة أحد العاملين بمحل شاورما في الشرائع بالفيروس، فوجهت بسرعة إغلاق المحل، وفحص جميع العمالة المخالطين له.

وباشرت فرق الرقابة التابعة لبلدية الشرائع الموقع الذي يعمل فيه المصاب، وأغلقته على الفور، ووجهت بعدم فتح المحل إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم والتطهير، وبحضور مراقب البلدية للوقوف على الموقع.

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