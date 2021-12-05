#التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية
قال: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.
وقال التحالف: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، وإطلاق المسيّرات، تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.
#التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-05
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.
وقال التحالف: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، وإطلاق المسيّرات، تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
01:19 PM
#التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية
قال: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.
وقال التحالف: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، وإطلاق المسيّرات، تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.