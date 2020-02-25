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بسبب "كورونا"..  تأجيل اجتماعات ومسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة

آعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر وعقب التشاور مع النائب الأول الكويتي عيسى حمزة تأجيل عقد اجتماعات الاتحاد وإقامة البطولات والمسابقات القادمة والمقررة سابقاً على المستوى القاري خاصة في الصين وتايلاند إلى مواعيد تتحدد لاحقاً .
وجاء هذا القرار الاحترازي نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وحتى تتضح الرؤية، وذلك بناءً على رغبة ستة من أعضاء رؤساء الاتحادات الوطنية.

الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب "كورونا"..  تأجيل اجتماعات ومسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة
سبق

آعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر وعقب التشاور مع النائب الأول الكويتي عيسى حمزة تأجيل عقد اجتماعات الاتحاد وإقامة البطولات والمسابقات القادمة والمقررة سابقاً على المستوى القاري خاصة في الصين وتايلاند إلى مواعيد تتحدد لاحقاً .
وجاء هذا القرار الاحترازي نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وحتى تتضح الرؤية، وذلك بناءً على رغبة ستة من أعضاء رؤساء الاتحادات الوطنية.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
04:16 PM

بسبب "كورونا"..  تأجيل اجتماعات ومسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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آعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر وعقب التشاور مع النائب الأول الكويتي عيسى حمزة تأجيل عقد اجتماعات الاتحاد وإقامة البطولات والمسابقات القادمة والمقررة سابقاً على المستوى القاري خاصة في الصين وتايلاند إلى مواعيد تتحدد لاحقاً .
وجاء هذا القرار الاحترازي نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وحتى تتضح الرؤية، وذلك بناءً على رغبة ستة من أعضاء رؤساء الاتحادات الوطنية.

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