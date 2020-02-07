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"المدني" يُخمد حريقًا الْتهم محلات المناجر في "حصين نجران"

تماسّ كهربائي هو السبب.. والحادث دون وفيات أو إصابات

تَمَكّنت فِرَق الدفاع المدني بنجران، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في عدد من محلات المناجر والموبيليا بحي الحصين.

وقالت مصادر لـ"سبق": مساحة الحريق في محلات المناجر والموبيليا تُقدّر بأكثر من 4500 متر مربع، دون تسجيل خسائر بشرية أو إصابات.

ووفقًا للمعلومات الأولية؛ فإن سبب الحريق هو وقوع تماسّ كهربائي بالمحلات.

نجران الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يُخمد حريقًا الْتهم محلات المناجر في "حصين نجران"
سبق

تَمَكّنت فِرَق الدفاع المدني بنجران، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في عدد من محلات المناجر والموبيليا بحي الحصين.

وقالت مصادر لـ"سبق": مساحة الحريق في محلات المناجر والموبيليا تُقدّر بأكثر من 4500 متر مربع، دون تسجيل خسائر بشرية أو إصابات.

ووفقًا للمعلومات الأولية؛ فإن سبب الحريق هو وقوع تماسّ كهربائي بالمحلات.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
03:49 PM

"المدني" يُخمد حريقًا الْتهم محلات المناجر في "حصين نجران"

تماسّ كهربائي هو السبب.. والحادث دون وفيات أو إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تَمَكّنت فِرَق الدفاع المدني بنجران، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في عدد من محلات المناجر والموبيليا بحي الحصين.

وقالت مصادر لـ"سبق": مساحة الحريق في محلات المناجر والموبيليا تُقدّر بأكثر من 4500 متر مربع، دون تسجيل خسائر بشرية أو إصابات.

ووفقًا للمعلومات الأولية؛ فإن سبب الحريق هو وقوع تماسّ كهربائي بالمحلات.

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