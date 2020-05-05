النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماطرة" قد تمتد للرياض ومكة.. "المسند": حالة عدم استقرار الأجواء تتواصل

توقعها فوق مرتفعات نجران وجازان وعسير وقال: رياح جنوبية غربية تثير غبارًا

تَوَقّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر اليوم الثلاثاء حالةُ عدم الاستقرار فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وقد تمتد الحالة الماطرة ناحية غرب وشمال منطقة #الرياض، وشرقي منطقتي #مكة و#القصيم، بالإضافة إلى #حفرالباطن و#الكويت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وقد تثير بعض #الغبار خاصة في الشمال الغربي".

وأضاف: "من جهة أخرى، متوقع أن تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار من قمم السحب الركامية.. هذا والله أعلم".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ماطرة" قد تمتد للرياض ومكة.. "المسند": حالة عدم استقرار الأجواء تتواصل
سبق

تَوَقّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر اليوم الثلاثاء حالةُ عدم الاستقرار فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وقد تمتد الحالة الماطرة ناحية غرب وشمال منطقة #الرياض، وشرقي منطقتي #مكة و#القصيم، بالإضافة إلى #حفرالباطن و#الكويت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وقد تثير بعض #الغبار خاصة في الشمال الغربي".

وأضاف: "من جهة أخرى، متوقع أن تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار من قمم السحب الركامية.. هذا والله أعلم".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:21 AM

"ماطرة" قد تمتد للرياض ومكة.. "المسند": حالة عدم استقرار الأجواء تتواصل

توقعها فوق مرتفعات نجران وجازان وعسير وقال: رياح جنوبية غربية تثير غبارًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,835

تَوَقّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر اليوم الثلاثاء حالةُ عدم الاستقرار فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وقد تمتد الحالة الماطرة ناحية غرب وشمال منطقة #الرياض، وشرقي منطقتي #مكة و#القصيم، بالإضافة إلى #حفرالباطن و#الكويت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وقد تثير بعض #الغبار خاصة في الشمال الغربي".

وأضاف: "من جهة أخرى، متوقع أن تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار من قمم السحب الركامية.. هذا والله أعلم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,908
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,696
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,030
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,984

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة