"ماطرة" قد تمتد للرياض ومكة.. "المسند": حالة عدم استقرار الأجواء تتواصل

توقعها فوق مرتفعات نجران وجازان وعسير وقال: رياح جنوبية غربية تثير غبارًا

تَوَقّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر اليوم الثلاثاء حالةُ عدم الاستقرار فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وقد تمتد الحالة الماطرة ناحية غرب وشمال منطقة #الرياض، وشرقي منطقتي #مكة و#القصيم، بالإضافة إلى #حفرالباطن و#الكويت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وقد تثير بعض #الغبار خاصة في الشمال الغربي".

وأضاف: "من جهة أخرى، متوقع أن تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار من قمم السحب الركامية.. هذا والله أعلم".