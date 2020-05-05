تَوَقّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر اليوم الثلاثاء حالةُ عدم الاستقرار فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وقد تمتد الحالة الماطرة ناحية غرب وشمال منطقة #الرياض، وشرقي منطقتي #مكة و#القصيم، بالإضافة إلى #حفرالباطن و#الكويت.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وقد تثير بعض #الغبار خاصة في الشمال الغربي".
وأضاف: "من جهة أخرى، متوقع أن تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار من قمم السحب الركامية.. هذا والله أعلم".
"ماطرة" قد تمتد للرياض ومكة.. "المسند": حالة عدم استقرار الأجواء تتواصل
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-05
تَوَقّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر اليوم الثلاثاء حالةُ عدم الاستقرار فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وقد تمتد الحالة الماطرة ناحية غرب وشمال منطقة #الرياض، وشرقي منطقتي #مكة و#القصيم، بالإضافة إلى #حفرالباطن و#الكويت.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وقد تثير بعض #الغبار خاصة في الشمال الغربي".
وأضاف: "من جهة أخرى، متوقع أن تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار من قمم السحب الركامية.. هذا والله أعلم".
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:21 AM
"ماطرة" قد تمتد للرياض ومكة.. "المسند": حالة عدم استقرار الأجواء تتواصل
تَوَقّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر اليوم الثلاثاء حالةُ عدم الاستقرار فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وقد تمتد الحالة الماطرة ناحية غرب وشمال منطقة #الرياض، وشرقي منطقتي #مكة و#القصيم، بالإضافة إلى #حفرالباطن و#الكويت.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وقد تثير بعض #الغبار خاصة في الشمال الغربي".
وأضاف: "من جهة أخرى، متوقع أن تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار من قمم السحب الركامية.. هذا والله أعلم".