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الحدود الشمالية.. 400 زيارة تفتيشية ترصد 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذتها الأمانة خلال أسبوع على المراكز التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء- خلال أسبوع، ما يقارب 400 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وصالونات الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام.. أصدرت خلالها 20 مخالفة، وأغلقت منشأة واحدة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة "كورونا" وأنظمة البلدية الأخرى، وتفعيل مبادرة "ممتثل"؛ داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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الحدود الشمالية.. 400 زيارة تفتيشية ترصد 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء- خلال أسبوع، ما يقارب 400 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وصالونات الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام.. أصدرت خلالها 20 مخالفة، وأغلقت منشأة واحدة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة "كورونا" وأنظمة البلدية الأخرى، وتفعيل مبادرة "ممتثل"؛ داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
09:55 AM

الحدود الشمالية.. 400 زيارة تفتيشية ترصد 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذتها الأمانة خلال أسبوع على المراكز التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء- خلال أسبوع، ما يقارب 400 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وصالونات الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام.. أصدرت خلالها 20 مخالفة، وأغلقت منشأة واحدة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة "كورونا" وأنظمة البلدية الأخرى، وتفعيل مبادرة "ممتثل"؛ داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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