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نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالجبيل

نوه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية وقفزات تقنية في عهد القيادة

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العامة بالجبيل، المعين حديثاً، الشيخ سلطان بن عبدالله القحطاني .

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله-، متمنياً للشيخ "القحطاني" التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدم رئيس المحكمة العامة بالجبيل شكره لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه؛ على دعمهما للقضاء، وحرصهما على تحقيق العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء وضمانه لحقوق جميع الأطراف.

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالجبيل
سبق

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العامة بالجبيل، المعين حديثاً، الشيخ سلطان بن عبدالله القحطاني .

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله-، متمنياً للشيخ "القحطاني" التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدم رئيس المحكمة العامة بالجبيل شكره لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه؛ على دعمهما للقضاء، وحرصهما على تحقيق العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء وضمانه لحقوق جميع الأطراف.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
02:59 PM

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالجبيل

نوه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية وقفزات تقنية في عهد القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العامة بالجبيل، المعين حديثاً، الشيخ سلطان بن عبدالله القحطاني .

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله-، متمنياً للشيخ "القحطاني" التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدم رئيس المحكمة العامة بالجبيل شكره لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه؛ على دعمهما للقضاء، وحرصهما على تحقيق العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء وضمانه لحقوق جميع الأطراف.

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