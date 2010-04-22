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وفاة والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى "محمد غريب"

توفيت والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور محمد علي غريب.

وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
منطقة المرفقات

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وفاة والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى "محمد غريب"
سبق

توفيت والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور محمد علي غريب.

وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
منطقة المرفقات

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
01:56 PM

وفاة والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى "محمد غريب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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توفيت والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور محمد علي غريب.

وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
منطقة المرفقات

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