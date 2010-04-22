وفاة والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى "محمد غريب"

توفيت والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور محمد علي غريب.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
منطقة المرفقات
توفيت والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور محمد علي غريب.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
منطقة المرفقات
توفيت والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور محمد علي غريب.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
منطقة المرفقات
توفيت والدة أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور محمد علي غريب.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
منطقة المرفقات