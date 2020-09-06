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هل تضر الحيوانات الأليفة أطفالك؟ "سعود الطبية" تجيب بتحذير وفوائد

على لسان الاستشارية "الحربي" كان التوضيح.. الزيارة حتمية عند الصعوبات

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من الحيوانات الأليفة التي قد تؤدي لبعض الأخطار الصحية المتمثلة في العدوى البكتيرية والفطرية والإصابة بالطفيليات المنقولة من هذه الحيوانات مثل: التوكسوبلازما؛ بالإضافة إلى مساهمتها في تحسس الأطفال المصابين بالربو وحساسية الأنف والإصابات المنزلية.

وأكدت المدينة على لسان استشاري الأطفال والأمراض الصدرية الدكتورة عبير الحربي، ضرورة إبعاد الأطفال المصابين بالربو والحساسية عن اقتناء الحيوانات الأليفة ذات الفراء أو الريش التي يمكن استبدالها بالحيوانات الأخرى كالسمك أو السلحفاة.

ونوّهت بأن من الضروري في حال تعرض الطفل لصعوبات في التنفس وظهور طفح جلدي أو التعرض للعض أو الخدش، زيارة المركز الصحي أو الطوارئ لتقديم الرعاية اللازمة.

وختمت "الحربي" تصريحها؛ لافتة إلى أنه على الرغم مما أظهرته الدراسات عن فوائد تربية الحيوانات الأليفة من تحسين الصحة النفسية للأطفال والكبار والتحفيز على الحركة والنشاط؛ إلا أنه يجب الحرص على نظافتها والكشف عند الطبيب البيطري في حال ظهور أعراض مرضية، إضافة لغسل اليدين بعد الاعتناء بها والتخلص من فضلاتها.

مدينة الملك سعود الطبية

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هل تضر الحيوانات الأليفة أطفالك؟ "سعود الطبية" تجيب بتحذير وفوائد
سبق

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من الحيوانات الأليفة التي قد تؤدي لبعض الأخطار الصحية المتمثلة في العدوى البكتيرية والفطرية والإصابة بالطفيليات المنقولة من هذه الحيوانات مثل: التوكسوبلازما؛ بالإضافة إلى مساهمتها في تحسس الأطفال المصابين بالربو وحساسية الأنف والإصابات المنزلية.

وأكدت المدينة على لسان استشاري الأطفال والأمراض الصدرية الدكتورة عبير الحربي، ضرورة إبعاد الأطفال المصابين بالربو والحساسية عن اقتناء الحيوانات الأليفة ذات الفراء أو الريش التي يمكن استبدالها بالحيوانات الأخرى كالسمك أو السلحفاة.

ونوّهت بأن من الضروري في حال تعرض الطفل لصعوبات في التنفس وظهور طفح جلدي أو التعرض للعض أو الخدش، زيارة المركز الصحي أو الطوارئ لتقديم الرعاية اللازمة.

وختمت "الحربي" تصريحها؛ لافتة إلى أنه على الرغم مما أظهرته الدراسات عن فوائد تربية الحيوانات الأليفة من تحسين الصحة النفسية للأطفال والكبار والتحفيز على الحركة والنشاط؛ إلا أنه يجب الحرص على نظافتها والكشف عند الطبيب البيطري في حال ظهور أعراض مرضية، إضافة لغسل اليدين بعد الاعتناء بها والتخلص من فضلاتها.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
11:48 AM

هل تضر الحيوانات الأليفة أطفالك؟ "سعود الطبية" تجيب بتحذير وفوائد

على لسان الاستشارية "الحربي" كان التوضيح.. الزيارة حتمية عند الصعوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من الحيوانات الأليفة التي قد تؤدي لبعض الأخطار الصحية المتمثلة في العدوى البكتيرية والفطرية والإصابة بالطفيليات المنقولة من هذه الحيوانات مثل: التوكسوبلازما؛ بالإضافة إلى مساهمتها في تحسس الأطفال المصابين بالربو وحساسية الأنف والإصابات المنزلية.

وأكدت المدينة على لسان استشاري الأطفال والأمراض الصدرية الدكتورة عبير الحربي، ضرورة إبعاد الأطفال المصابين بالربو والحساسية عن اقتناء الحيوانات الأليفة ذات الفراء أو الريش التي يمكن استبدالها بالحيوانات الأخرى كالسمك أو السلحفاة.

ونوّهت بأن من الضروري في حال تعرض الطفل لصعوبات في التنفس وظهور طفح جلدي أو التعرض للعض أو الخدش، زيارة المركز الصحي أو الطوارئ لتقديم الرعاية اللازمة.

وختمت "الحربي" تصريحها؛ لافتة إلى أنه على الرغم مما أظهرته الدراسات عن فوائد تربية الحيوانات الأليفة من تحسين الصحة النفسية للأطفال والكبار والتحفيز على الحركة والنشاط؛ إلا أنه يجب الحرص على نظافتها والكشف عند الطبيب البيطري في حال ظهور أعراض مرضية، إضافة لغسل اليدين بعد الاعتناء بها والتخلص من فضلاتها.

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