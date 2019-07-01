النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء .. المقبولون مبدئياً بوظائف تشغيل وصيانة خدمات "المياه"

فيما نوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر "sms"

أعلنت شركة المياه الوطنية بموقعها الرسمي www.nwc.com.sa أسماء المرشحين المقبولين مبدئياً لوظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة والمعلن عنها سابقاً للوظائف المعلنة البالغ عددها (293) وظيفة، حيث بلغ عددهم (1564) مرشحاً.

ونوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين في القوائم المرفقة من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد ومواقع المقابلات الشخصية.

وفيما يلي رابط الأسماء: https://www.nwc.com.sa/Arabic/Documents/Candidates.pdf.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء .. المقبولون مبدئياً بوظائف تشغيل وصيانة خدمات "المياه"
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية بموقعها الرسمي www.nwc.com.sa أسماء المرشحين المقبولين مبدئياً لوظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة والمعلن عنها سابقاً للوظائف المعلنة البالغ عددها (293) وظيفة، حيث بلغ عددهم (1564) مرشحاً.

ونوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين في القوائم المرفقة من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد ومواقع المقابلات الشخصية.

وفيما يلي رابط الأسماء: https://www.nwc.com.sa/Arabic/Documents/Candidates.pdf.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
12:13 PM

بالأسماء .. المقبولون مبدئياً بوظائف تشغيل وصيانة خدمات "المياه"

فيما نوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر "sms"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
7,922

أعلنت شركة المياه الوطنية بموقعها الرسمي www.nwc.com.sa أسماء المرشحين المقبولين مبدئياً لوظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة والمعلن عنها سابقاً للوظائف المعلنة البالغ عددها (293) وظيفة، حيث بلغ عددهم (1564) مرشحاً.

ونوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين في القوائم المرفقة من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد ومواقع المقابلات الشخصية.

وفيما يلي رابط الأسماء: https://www.nwc.com.sa/Arabic/Documents/Candidates.pdf.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,284
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,214

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة