فعاليات "عيدنا أنتم" تتواصل بالواجهة البحرية لينبع وسط إقبال كبير

منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات والتنظيم تستمر 5 أيام

لا زالت فعاليات "عيدنا أنتم" تتواصل في الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية وسط إقبال كبير من العائلات والشباب، وبمتابعة مباشرة من الإدارة العليا للهيئة الملكية بينبع ضمن منظومة متكاملة من أرقى الخدمات والتجهيزات والتنظيم؛ حيث قامت بتهيئة الشواطئ والمتنزهات لتجعل من المدينة مقصداً سياحيّاً على ضفاف البحر الأحمر للزوار والمتنزهين الذين يتضاعف عددهم في أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

وتنظم الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع الخدمات المساندة بتنفيذ وإشراف من إدارة الخدمات الاجتماعية؛ فعاليات "عيدنا أنتم" التي تستمر لمدة ٥ أيام من ثاني أيام عيد الفطر المبارك في الواجهة البحرية؛ حيث تتضمن الفعالية العديد من الفقرات المتنوعة التي تستهدف جميع فئات المجتمع من عروض ترفيهية وفعاليات هادفة ومسابقات وألعاب حركية.

وشهدت مدينة ينبع الصناعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تم تصميمها لتناسب احتياجات وتطلعات كل الفئات العمرية والاستمتاع بالبرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة، التي تعمل الهيئة الملكية على إقامتها فيما يرضي تطلعات سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانتها الصناعية وجاذبيتها للاستثمار وتحقيق الرؤى والأهداف السامية، كما تميزت الفعالية بالفنون الشعبية. وتخلل هذه الفعالية السحب على جوائز قيّمة وتوزيع الهدايا على الحضور؛ حيث بلغ عدد زوار الفعالية قرابة 10000 زائر من داخل وخارج مدينة ينبع الصناعية.

ودأبت الهيئة الملكية بينبع على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأعياد لتحقق التواصل الاجتماعي والترفيهي لقاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية بجوٍّ يسوده الأمن والسلامة، خاصة أنها تشهد حركة سياحية كثيفة لامتلاكها شواطئ جميلة وواجهات بحرية خلابة وبنية تحتية متطورة.

وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير كل مقومات الترفيه والمتعة السياحية والتجهيزات الأساسية اللازمة والخدمات الراقية من شواطئ وجزر وواجهات بحرية ساحرة وطبيعة خلابة وهدوء فريد ومتنزهات وحدائق عامة؛ حيث تضم شبكة المواقع السياحية بينبع الصناعية عدداً من المرافق والمتنزهات على الشواطئ، وأبرزها الواجهة البحرية وجزيرة النورس اللتان تتميزان بالمسطحات الخضراء الممتدة وألعاب الأطفال وأكشاك بيع المشروبات والوجبات الخفيفة.

وكانت قد هيّأت العديد من المواقع في المنتزهات والحدائق والشواطئ بمدينة ينبع الصناعية، وتجهيزها بأفضل وأرقى التجهيزات والخدمات والمرافق الخدمية الأخرى المخصصة للمتنزهين من سكان المدينة وزوارها على مدار العام؛ مما انعكس إيجابياً على تنامي أعداد الزائرين والمتنزهين على تلك المرافق والخدمات الترفيهية.