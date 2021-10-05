وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندي

استعرضا علاقات التعاون بين البلدين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو، والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.