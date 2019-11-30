تحذير: 5 علامات على أنك تشرب ماء أكثر من اللازم

منها الشعور بالتعب وتورم الشفاه

على عكس ما يعتقد الكثير من الناس بأنه كلما زادت الكمية المتناوَلة من الماء كان أفيد لصحة الإنسان، فقد لفت علماء إلى خطورة الإفراط في شرب الماء على صحة الإنسان.

وحذَّر مورغان سات، المختص في الصحة والسلامة، من أن شرب أكثر من 3.5 إلى 4 أكواب من الماء في الساعة يمكن أن يتسبب في انخفاض الصوديوم في الدم إلى مستوى خطير. ونقل "سكاي نيوز عربية" عن موقع "ستاندرد ميديا" أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة نقص صوديوم الدم التي تتمثل أعراضها في التعب، والتقيؤ، والصداع، أو حتى الموت.

ويقدم الموقع خمس علامات، تشير إلى أنك تشرب الماء أكثر مما تحتاج:

التقيد باللترات

هل تعلم أن الطعام يحتوي أيضًا على ماء؟ وبالتالي لا تحتاج إلى تناول ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء يوميًّا. وعندما تشرب هذا القدر من الماء فأنت تتناول أكثر مما يحتاج إليه جسمك؛ وهو ما قد يؤدي إلى الجفاف الزائد.

الإكثار من التبول

كما هو معلوم، فإن التبول يطرد السموم من الجسم، ولكن القيام بذلك بشكل متكرر أمر غير مريح ومحرج. وينصح اختصاصيو التغذية بتقليل استهلاك الماء إذا احتجت للذهاب إلى الحمام أكثر من سبع مرات يوميًّا.

لون البول

على عكس ما هو شائع، فإن علامة الجسم السليم هي البول الأصفر الفاتح، وليس اللون الشفاف الذي يأتي نتيجة للإفراط في شرب الماء. كما يجب ملاحظة أن البول الأصفر الغامض يعد أيضًا علامة غير صحية، ويجب حينها استهلاك كميات كبيرة من الماء.

الشعور بالتعب

عندما تعمل الكليتان باستمرار على إخراج المياه الزائدة من جسمك فإن ذلك يضع ضغطًا على جسمك؛ وهذا بدوره يؤدي إلى شعورك بالتعب والإرهاق بسبب كثرة المياه الزائدة التي يتم إخراجها من الجسم.

تورم الشفاه

شرب الكثير من الماء قد يؤدي إلى تورم الشفاه واليدين والقدمين؛ وهذا بسبب عدم عمل الكليتين بشكل صحيح؛ وهو ما يتسبب في احتفاظ جسمك بالمياه الزائدة. وإضافة إلى ذلك فقد يزداد وزن الجسم بسبب احتباس الماء فيه.