"آل هتاش" تحتفل بزواج عبيد

احتفلت أسرة آل هتاش بزواج الشاب عبيد بن مبارك بن محمد آل هتاش من كريمة عايض بن محمد بن مبارك آل هتاش.

وأُقيم الحفل في إحدى قاعات المناسبات بالرياض بحضور عدد من الأهل والزملاء وأقارب الأسرتين والأصدقاء.

تهانينا للعروسين، ووفقهما الله، وجمع بينهما في خير.