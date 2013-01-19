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"آل هتاش" تحتفل بزواج عبيد

احتفلت أسرة آل هتاش بزواج الشاب عبيد بن مبارك بن محمد آل هتاش من كريمة عايض بن محمد بن مبارك آل هتاش.

وأُقيم الحفل في إحدى قاعات المناسبات بالرياض بحضور عدد من الأهل والزملاء وأقارب الأسرتين والأصدقاء.

تهانينا للعروسين، ووفقهما الله، وجمع بينهما في خير.

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"آل هتاش" تحتفل بزواج عبيد
سبق

احتفلت أسرة آل هتاش بزواج الشاب عبيد بن مبارك بن محمد آل هتاش من كريمة عايض بن محمد بن مبارك آل هتاش.

وأُقيم الحفل في إحدى قاعات المناسبات بالرياض بحضور عدد من الأهل والزملاء وأقارب الأسرتين والأصدقاء.

تهانينا للعروسين، ووفقهما الله، وجمع بينهما في خير.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
11:37 PM

"آل هتاش" تحتفل بزواج عبيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت أسرة آل هتاش بزواج الشاب عبيد بن مبارك بن محمد آل هتاش من كريمة عايض بن محمد بن مبارك آل هتاش.

وأُقيم الحفل في إحدى قاعات المناسبات بالرياض بحضور عدد من الأهل والزملاء وأقارب الأسرتين والأصدقاء.

تهانينا للعروسين، ووفقهما الله، وجمع بينهما في خير.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

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