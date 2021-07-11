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اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن

قدمها فريق مركز الملك سلمان للإغاثة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن للعام 2021م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 400 عملية جراحية متخصصة بالعيون وكشف على 1,472 حالة، فضلاً عن توزيعه 400 نظارة طبية و400 عدسة و800 قطرة عيون وصرف 800 نوع من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.
يذكر أن الحملة تأتي امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى، التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الجمهورية اليمنية، حيث تصل إلى ستة مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد عن 2,400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن للعام 2021م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 400 عملية جراحية متخصصة بالعيون وكشف على 1,472 حالة، فضلاً عن توزيعه 400 نظارة طبية و400 عدسة و800 قطرة عيون وصرف 800 نوع من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.
يذكر أن الحملة تأتي امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى، التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الجمهورية اليمنية، حيث تصل إلى ستة مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد عن 2,400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:25 PM

اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن

قدمها فريق مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن للعام 2021م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 400 عملية جراحية متخصصة بالعيون وكشف على 1,472 حالة، فضلاً عن توزيعه 400 نظارة طبية و400 عدسة و800 قطرة عيون وصرف 800 نوع من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.
يذكر أن الحملة تأتي امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى، التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الجمهورية اليمنية، حيث تصل إلى ستة مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد عن 2,400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.

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