"الهريفي" : من أجل الوطن.. البقاء في المنزل مع الأسرة ومنع التجول

طالب بالدعاء لرجال القطاع الأمني والطبي

أشاد نجم النصر (السابق) فهد الهريفي، بالجهود الكبيرة والجبارة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في مكافحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد - 19).

وقال (الدولي السابق) لـ"سبق" :" الحمدلله نحن نعيش في وطن الأمن والأمان تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله، والدولة رعاها الله قدمت الغالي والنفيس للمواطن والمقيم معاً من أجل حمايتنا جميعاً من هذا الوباء، بقي الآن الدور علينا وهو الالتزام بالتوجيهات وتنفيذ الأوامر وأن نلتزم بمنع التجول والبقاء في البيت، مع الالتزام والتقيد بتوجيهات وزارة الصحة".

وأشار "الهريفي" إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجهات الطبية والأمنية بمختلف قطاعاتها، وطالب بالدعاء لهم، كونهم السد المنيع الأول للحد من انتشار هذا الوباء.