"الجابري" يحتفل بزواجه في "أبو عريش"

احتفل الشاب محمد بن سليمان محمد الجابري بزواجه مساء أمس في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة "أبو عريش"، بحضور الأقارب والزملاء والأصدقاء.
احتفل الشاب محمد بن سليمان محمد الجابري بزواجه مساء أمس في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة "أبو عريش"، بحضور الأقارب والزملاء والأصدقاء.
احتفل الشاب محمد بن سليمان محمد الجابري بزواجه مساء أمس في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة "أبو عريش"، بحضور الأقارب والزملاء والأصدقاء.
احتفل الشاب محمد بن سليمان محمد الجابري بزواجه مساء أمس في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة "أبو عريش"، بحضور الأقارب والزملاء والأصدقاء.