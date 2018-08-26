النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام زيارة أمين "اعتدال" إلى العراق

اتفاق في الهدف والرؤية للنهوض بالوعي

اختتم الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الدكتور منصور الشمري، والوفد المرافق له، زيارته إلى جمهورية العراق، أمس، بلقاء المرجع الديني السيد حسين إسماعيل الصدر.

وتناول اللقاء أهمية قيم الاعتدال بين الأديان ودور علماء الدين في نبذ الكراهية وتعزيز ونشر السلام والمحبة بين المجتمعات والشعوب.

والتقى وفد "اعتدال" خلال الزيارة، عددًا من القيادات والمسؤولين ونخبًا من المجتمع والمثقفين من ممثلين للأديان والطوائف العراقية.

وعقد "الشمري" العديد من اللقاءات وجلسات المباحثات، شهدت بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة نشاطات التنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما اتفق مع سعادته كل من التقاهم في أوقات مختلفة من الزيارة، وهم: مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، والمرجع الديني السيد حسين إسماعيل الصدر، والذين أكدوا جميعهم على تقديرهم للجهود التي يبذلها مركز "اعتدال" في مكافحة وتفكيك وتفنيد الخطاب المتطرف الذي يستهدف وعي المجتمعات في المنطقة.

وأكد "الشمري" أهمية دور العراق والجهود الحثيثة التي يبذلها في سبيل مواجهة خطابات الكراهية والعنف والطائفية، وتجربته وخبراته الثرية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، والذي شهد له بها العالم أجمع.

وشدد على أن التواصل قائم، وأن ثمة زيارات أخرى سيقوم بها المسؤولون في الجانبين لتعزيز التعاون وتكييفه وفق الرؤية التي تخدم الطرفين، ووفق ما يمتلكه "اعتدال" وجمهورية العراق من تقدم تقني وفكري وإعلامي، يصبّ في خدمة مكافحة الخطاب المتطرف، وحماية المجتمعات من مخاطرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختتام زيارة أمين "اعتدال" إلى العراق
سبق

اختتم الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الدكتور منصور الشمري، والوفد المرافق له، زيارته إلى جمهورية العراق، أمس، بلقاء المرجع الديني السيد حسين إسماعيل الصدر.

وتناول اللقاء أهمية قيم الاعتدال بين الأديان ودور علماء الدين في نبذ الكراهية وتعزيز ونشر السلام والمحبة بين المجتمعات والشعوب.

والتقى وفد "اعتدال" خلال الزيارة، عددًا من القيادات والمسؤولين ونخبًا من المجتمع والمثقفين من ممثلين للأديان والطوائف العراقية.

وعقد "الشمري" العديد من اللقاءات وجلسات المباحثات، شهدت بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة نشاطات التنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما اتفق مع سعادته كل من التقاهم في أوقات مختلفة من الزيارة، وهم: مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، والمرجع الديني السيد حسين إسماعيل الصدر، والذين أكدوا جميعهم على تقديرهم للجهود التي يبذلها مركز "اعتدال" في مكافحة وتفكيك وتفنيد الخطاب المتطرف الذي يستهدف وعي المجتمعات في المنطقة.

وأكد "الشمري" أهمية دور العراق والجهود الحثيثة التي يبذلها في سبيل مواجهة خطابات الكراهية والعنف والطائفية، وتجربته وخبراته الثرية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، والذي شهد له بها العالم أجمع.

وشدد على أن التواصل قائم، وأن ثمة زيارات أخرى سيقوم بها المسؤولون في الجانبين لتعزيز التعاون وتكييفه وفق الرؤية التي تخدم الطرفين، ووفق ما يمتلكه "اعتدال" وجمهورية العراق من تقدم تقني وفكري وإعلامي، يصبّ في خدمة مكافحة الخطاب المتطرف، وحماية المجتمعات من مخاطرها.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
06:51 PM

اختتام زيارة أمين "اعتدال" إلى العراق

اتفاق في الهدف والرؤية للنهوض بالوعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
269

اختتم الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الدكتور منصور الشمري، والوفد المرافق له، زيارته إلى جمهورية العراق، أمس، بلقاء المرجع الديني السيد حسين إسماعيل الصدر.

وتناول اللقاء أهمية قيم الاعتدال بين الأديان ودور علماء الدين في نبذ الكراهية وتعزيز ونشر السلام والمحبة بين المجتمعات والشعوب.

والتقى وفد "اعتدال" خلال الزيارة، عددًا من القيادات والمسؤولين ونخبًا من المجتمع والمثقفين من ممثلين للأديان والطوائف العراقية.

وعقد "الشمري" العديد من اللقاءات وجلسات المباحثات، شهدت بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة نشاطات التنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما اتفق مع سعادته كل من التقاهم في أوقات مختلفة من الزيارة، وهم: مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، والمرجع الديني السيد حسين إسماعيل الصدر، والذين أكدوا جميعهم على تقديرهم للجهود التي يبذلها مركز "اعتدال" في مكافحة وتفكيك وتفنيد الخطاب المتطرف الذي يستهدف وعي المجتمعات في المنطقة.

وأكد "الشمري" أهمية دور العراق والجهود الحثيثة التي يبذلها في سبيل مواجهة خطابات الكراهية والعنف والطائفية، وتجربته وخبراته الثرية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، والذي شهد له بها العالم أجمع.

وشدد على أن التواصل قائم، وأن ثمة زيارات أخرى سيقوم بها المسؤولون في الجانبين لتعزيز التعاون وتكييفه وفق الرؤية التي تخدم الطرفين، ووفق ما يمتلكه "اعتدال" وجمهورية العراق من تقدم تقني وفكري وإعلامي، يصبّ في خدمة مكافحة الخطاب المتطرف، وحماية المجتمعات من مخاطرها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,086
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,585

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة