منذ نهاية يونيو 2018.. "مسام" ينتزع 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة
حتى 25 ديسمبر الحالي طهر 17.788.569 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" منذ نهاية يونيو 2018 وحتى 25 ديسمبر الحالي، من إزالة 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
وقامت الفِرَق بتطهير 17.788.569 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
منذ نهاية يونيو 2018.. "مسام" ينتزع 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-31
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" منذ نهاية يونيو 2018 وحتى 25 ديسمبر الحالي، من إزالة 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
وقامت الفِرَق بتطهير 17.788.569 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
09:41 AM
منذ نهاية يونيو 2018.. "مسام" ينتزع 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة
حتى 25 ديسمبر الحالي طهر 17.788.569 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" منذ نهاية يونيو 2018 وحتى 25 ديسمبر الحالي، من إزالة 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
وقامت الفِرَق بتطهير 17.788.569 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.