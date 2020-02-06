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"هيئة نجران " تنفذ لوحات توعوية في الشوارع و الأماكن العامة

‫تضمنت رسائل حول الصلاة وبر الوالدين والالتفاف حول ولي الأمر

نفذت هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة نجران بالتعاون مع أمانة المنطقة لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة متضمنة رسائل إرشادية حول الصلاة، وبر الوالدين، والاعتصام بحبل الله، والتحذير من الفرقة، ومن مسلك الخوارج، والالتفاف حول ولي الأمر وذلك ضمن خطة الهيئة على مستوى المنطقة .

يشار إلى أن هذا البرامج تأتى بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هيئة نجران " تنفذ لوحات توعوية في الشوارع و الأماكن العامة
سبق

نفذت هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة نجران بالتعاون مع أمانة المنطقة لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة متضمنة رسائل إرشادية حول الصلاة، وبر الوالدين، والاعتصام بحبل الله، والتحذير من الفرقة، ومن مسلك الخوارج، والالتفاف حول ولي الأمر وذلك ضمن خطة الهيئة على مستوى المنطقة .

يشار إلى أن هذا البرامج تأتى بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:06 PM

"هيئة نجران " تنفذ لوحات توعوية في الشوارع و الأماكن العامة

‫تضمنت رسائل حول الصلاة وبر الوالدين والالتفاف حول ولي الأمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نفذت هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة نجران بالتعاون مع أمانة المنطقة لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة متضمنة رسائل إرشادية حول الصلاة، وبر الوالدين، والاعتصام بحبل الله، والتحذير من الفرقة، ومن مسلك الخوارج، والالتفاف حول ولي الأمر وذلك ضمن خطة الهيئة على مستوى المنطقة .

يشار إلى أن هذا البرامج تأتى بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.

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