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مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة بمناسبة تمديد خدمته

رفع مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته مديراً لجامعة جازان بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وقال: إن الثقة الملكية الغالية وسام شرف أعتز به، ويحملني الكثير من المسؤولية لأداء هذه المهمة بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وأكد معاليه أنه سيبذل قصارى الجهد مع جميع منسوبي ومنسوبات وطلبة الجامعة لمواصلة مسيرة البناء والتطوير للجامعة بما ينسجم ويتواءم ورؤية المملكة 2030.

كما تقدم مدير جامعة جازان بجزيل الشكر والتقدير لسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ولسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، لرعايتهما المتواصلة للجامعة ومنسوبيها،و وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته الشخصية للجامعة بما يحقق لها ولمنسوبيها التميز في مسيرتها التعليمية والبحثية وخدمتها للمجتمع، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والرخاء.

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مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة بمناسبة تمديد خدمته
سبق

رفع مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته مديراً لجامعة جازان بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وقال: إن الثقة الملكية الغالية وسام شرف أعتز به، ويحملني الكثير من المسؤولية لأداء هذه المهمة بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وأكد معاليه أنه سيبذل قصارى الجهد مع جميع منسوبي ومنسوبات وطلبة الجامعة لمواصلة مسيرة البناء والتطوير للجامعة بما ينسجم ويتواءم ورؤية المملكة 2030.

كما تقدم مدير جامعة جازان بجزيل الشكر والتقدير لسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ولسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، لرعايتهما المتواصلة للجامعة ومنسوبيها،و وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته الشخصية للجامعة بما يحقق لها ولمنسوبيها التميز في مسيرتها التعليمية والبحثية وخدمتها للمجتمع، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والرخاء.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:20 AM

مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة بمناسبة تمديد خدمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته مديراً لجامعة جازان بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وقال: إن الثقة الملكية الغالية وسام شرف أعتز به، ويحملني الكثير من المسؤولية لأداء هذه المهمة بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وأكد معاليه أنه سيبذل قصارى الجهد مع جميع منسوبي ومنسوبات وطلبة الجامعة لمواصلة مسيرة البناء والتطوير للجامعة بما ينسجم ويتواءم ورؤية المملكة 2030.

كما تقدم مدير جامعة جازان بجزيل الشكر والتقدير لسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ولسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، لرعايتهما المتواصلة للجامعة ومنسوبيها،و وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته الشخصية للجامعة بما يحقق لها ولمنسوبيها التميز في مسيرتها التعليمية والبحثية وخدمتها للمجتمع، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والرخاء.

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