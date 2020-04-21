الإمارات.. 30 ألف فحص "كورونا" يكشف عن 490 إصابة جديدة

إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 7755 حالة والوفيات 46

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، عن إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.



ووفق بوابة "العين" الإخبارية أكدت الوزارة أن جميع الإصابات تخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 7755 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، مما يرفع إجمالي الوفيات في الدولة إلى 46 حالة.



وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 1443.